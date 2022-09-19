Uludağ Elektrik online işlem merkezinin enerjisi yenilendi

Müşterilerine diledikleri yerden işlem yapma olanağı sunan Uludağ Elektrik, hizmet kanallarını çeşitlendirmeye ve güncellemeye devam ediyor. Şirket, kullanıcı alışkanlıklarını yakından takip ederek, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak adına online işlem merkezini yeniledi. “Elektrik aboneliğinin kolay yolu” mottosuyla yola çıkan Uludağ Elektrik online işlem merkezinde, müşterilere tüm işlemlerini gerçekleştirebilme olanağı ve kullanıcı dostu bir deneyim sunuluyor. Ayrıca online işlem merkezinin güncel yapısında birçok işlem dakikalarla ölçülebilecek sürelere indirilerek, ciddi bir zaman tasarrufu sağlanıyor.

Enerjisi yenilenen online işlem merkezinde kullanıcılar, işlem merkezlerinden yapılan tüm işlemleri zaman ve mekan sınırı olmadan saniyeler içerisinde yapabiliyor. Müşteriler, abonelik başlatma ve sonlandırma, fatura ödeme ve taksitlendirme gibi tüm işlemlerini bu kanal üzerinden yapabiliyor.

Aboneliklerini 3 dakika içerisinde tamamlayıp, hızlıca işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca fatura oluşturma seçeneği ile tüketim endekslerini girip, faturalarını ödeyebilecekleri gibi tüketim grafiği görüntüleme seçeneğinden önceki aylara ve yıllara dönük elektrik tüketimlerini inceleyebiliyorlar. Bilgilerini online işlem merkezi üzerinden güncelleyebilen kullanıcılar, güvence bedeli işlemlerini de bu kanaldan yürütebiliyorlar.