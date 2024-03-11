ÜÇGE Almanya’da EuroCIS fuarında

Grup, global perakendeye sunduğu sürdürülebilirlik odaklı çevresel çözümleri ve akıllı perakende teknolojileri ile alanındaki yenilikçi rolünü ve global marka gücünü bir kez daha kanıtladı. REVEGO şirketi çatısı altında geliştirilen çevresel çözümler ve depozito iade makineleri, stant alanında gerçekleştirilen uygulamalarla ziyaretçiler tarafından yakından deneyimlendi. Bu çözümler, perakende sektöründe sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamanın yanı sıra, müşteri memnuniyetini artırmayı amaçlıyor. Ayrıca, Blu.xone markası altında sunulan akıllı dijital çözümler de fuarda büyük ilgi gördü. Blu.xone çözümleri, perakende işletmelerinin dijital dönüşüm sürecinde ihtiyaç duydukları yenilikçi çözümleri sunarak işletmelerin rekabet gücünü artırıyor.

ÜÇGE Yönetim Kurulu Başkanı Can Aras, konuşmacı olarak yer aldığı Connected Retail oturumunda "Perakendede Rönesans" başlıklı bir sunum gerçekleştirerek katılımcılara şirketin gelecek vizyonu ve perakendede dönüşüm hakkında açıklamalarda bulundu. Aras, perakendede dijital teknoloji ve çevresel sürdürülebilirlik alanındaki yenilikçi yaklaşımların önemine vurgu yaparak, global perakende temsilcilerine bilgiler aktardı.