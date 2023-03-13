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Türkmenistan’ın İlk özel havlu üretim tesisi Bursalı’dan

Bursalı İcra Kurulu Başkanı Alper Bursalı, Türkmenistan’da 100 bin metrekarelik kapalı alanda yeni üretim modelleri geliştireceklerini belirterek, “Fabrikamızda 2023’ün ilk çeyreğinde iplik üretim ve büküm tesisi ile kumaş ve iplik boyahane faaliyete başlayacak” dedi.

Şirketler 13.03.2023, 16:41
Türkmenistan’ın İlk özel havlu üretim tesisi Bursalı’dan

Türkiye’nin en büyük havlu ihra­catçısı Bursalı’nın Türkmenis­tan’daki çalışmaları hızla devam ediyor. Küresel büyüme yol­culuğunda emin adımlarla yol almaya devam eden Bur­salı, Türkmenistan’daki yatı­rımı ile yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor.

Yatırım hakkında açıkla­malarda bulunan Bursalı İcra Kurulu Başkanı Alper Bursalı, sürdürülebilirlik odaklı ve katma değerli üretim strateji­lerine uyumu bir şekilde büyüme yol­culuklarına devam ettiklerini söyledi. Bu çerçevede Türkmenistan’daki yatı­rımlarına odaklandıklarını ifade eden Bursalı, “Küreseldeki operasyonel faa­liyetlerimizi daha verimli hale getirme amacıyla Türkmenistan’daki yatırımı­mızı büyütme kararı aldık. Türkmenis­tan’da büyüme ve gelişmemizi sürdüreceğiz. Fabrika binamız hızla yükselmeye devam ediyor” dedi.

Türkmenistan’da tekstil sektöründe yabancı ortaklı ilk özel havlu üretim tesisini kurarak bir ilke imza at­tıklarını dile getiren Bursalı, “Burada 100 bin metrekarelik kapalı alanda yeni üretim mo­delleri geliştireceğiz ve yaklaşık 1000 kişilik yeni istihdam sağ­layacağız. Fabrikamızda 2023’ün ilk çeyreğinde iplik üretim ve büküm tesisi ile kumaş ve iplik boyahane faa­liyete başlayacak ve ikinci fazda havlu dokuma tesisi ile konfeksiyon tesisi de faaliyete alına­cak. Fabrikada ayrıca yıllık 12 bin ton iplik üretim büküm ve boya kapasitesi ile yıllık 10 bin ton havlu dokuma ve konfeksiyon kapasitesi olacak” diye konuştu. Bölgeye yapılan tekstil yatı­rımlarını uzun vadede arttırmayı he­deflediklerini dile getiren Bursalı, Türkmenistan’da da başarılı projeleri hayata geçireceklerini kaydetti.

#Bursalı #üretim #türkmenistan
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