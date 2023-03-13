Türkmenistan’ın İlk özel havlu üretim tesisi Bursalı’dan

Türkiye’nin en büyük havlu ihra­catçısı Bursalı’nın Türkmenis­tan’daki çalışmaları hızla devam ediyor. Küresel büyüme yol­culuğunda emin adımlarla yol almaya devam eden Bur­salı, Türkmenistan’daki yatı­rımı ile yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor.

Yatırım hakkında açıkla­malarda bulunan Bursalı İcra Kurulu Başkanı Alper Bursalı, sürdürülebilirlik odaklı ve katma değerli üretim strateji­lerine uyumu bir şekilde büyüme yol­culuklarına devam ettiklerini söyledi. Bu çerçevede Türkmenistan’daki yatı­rımlarına odaklandıklarını ifade eden Bursalı, “Küreseldeki operasyonel faa­liyetlerimizi daha verimli hale getirme amacıyla Türkmenistan’daki yatırımı­mızı büyütme kararı aldık. Türkmenis­tan’da büyüme ve gelişmemizi sürdüreceğiz. Fabrika binamız hızla yükselmeye devam ediyor” dedi.

Türkmenistan’da tekstil sektöründe yabancı ortaklı ilk özel havlu üretim tesisini kurarak bir ilke imza at­tıklarını dile getiren Bursalı, “Burada 100 bin metrekarelik kapalı alanda yeni üretim mo­delleri geliştireceğiz ve yaklaşık 1000 kişilik yeni istihdam sağ­layacağız. Fabrikamızda 2023’ün ilk çeyreğinde iplik üretim ve büküm tesisi ile kumaş ve iplik boyahane faa­liyete başlayacak ve ikinci fazda havlu dokuma tesisi ile konfeksiyon tesisi de faaliyete alına­cak. Fabrikada ayrıca yıllık 12 bin ton iplik üretim büküm ve boya kapasitesi ile yıllık 10 bin ton havlu dokuma ve konfeksiyon kapasitesi olacak” diye konuştu. Bölgeye yapılan tekstil yatı­rımlarını uzun vadede arttırmayı he­deflediklerini dile getiren Bursalı, Türkmenistan’da da başarılı projeleri hayata geçireceklerini kaydetti.