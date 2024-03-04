Türkiye’nin ilk insansı biyonik robot atölyesi Bursa’da

ULUTEK Teknopark’ta çalışmalarını sürdüren Biorobotec firma kurucusu Adem Aksu, Teknopark içerisinde, gençlere, eğitimcilere ve eğitimci olmak isteyenlere Biorobotic Eğitim çerçevesinde kodlama, yapay zeka, Bionic Robotlar konusunda eğitim vermeye hazırlandıklarını açıkladı.

Biorobotec firma kurucusu Adem Aksu, “Gerçekleştireceğimiz eğitimler kapsamında gençlere kodlama, görüntü işleme, Bionic Robotlar ve yapay zeka konularında kapsamlı, güncel ve kaliteli bir eğitim sunmayı hedefliyoruz. Öğrenciler firmamızın geliştirdiği Biorobotic Eğitim Materyalleri ile gerçek bir robot üzerinde uygulamalı çalışacaklar ve bu sayede robotların tasarlanması, programlanması ve çalıştırılması hakkında detaylı bilgi edinecekler. Ayrıca geliştirdiğimiz yapay zeka destekli Biorobotic Eğitim Portalı ile öğrencilere interaktif bir öğrenme ortamı sağlamayı ve çeşitli projeler, yarışmalar ve etkinlikler sunmayı hedefliyoruz. Öğrenciler, bu portal aracılığıyla hem eğlenecek, hem de öğrenecekler. Bu doğrultuda nisan ayında başlayacak eğitimler için mart ayında ön kayıt almaya başlayacağız” dedi. Aksu, Robotik Kodlama alanında uzmanlaşmak isteyenlerin yetkinliklerinin artırılmasını ve geleceğin Biorobotic eğitimcilerinin yetiştirilmesini de amaçladıklarını belirtti.

Ar-Ge ve yenilikçi projelere destek

ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz de, ULUTEK Teknoparkta verilecek olan Türkiye’nin ilk insansı biyonik robot eğitimlerinin, Teknopark’ın kuruluş amacına hizmet edeceğini vurguladı.