Topbaş Group geleceğe yatırım yapıyor

Topbaş Group bünyesinde yer alan Topçesan ile ana ve yan sanayiye sıcak-soğuk dövme işlemleri, Zimaş ile ana sanayi için transmisyon zincirleri ve ZCF soğuk şekillendirme firması ile de OEM ve yan sanayi Tier 1-2 firmaları olmak üzere birçok sektöre cıvata, somun ve bağlantı elemanları üreterek ülke sanayisinde katma değer yaratıyor. Üretimlerinin yüzde 50’sini ihraç ettiklerini ve Amerika pazarına yöneldiklerini söyleyen Topbaş Group Genel Müdürü Nuri Göcen, iç piyasa ile rekabet yerine dünya ile aynı masaya oturduklarının altını çizdi. Full otomatik transfer hattı dövme pres ve 4.000 tonluk pres yatırımları ile işleme merkezlerini güçlendirdiklerini ifade eden Göcen, “50 yıllık üretim kabiliyetimizin yanı sıra makine yatırımları da yapmaya devam ediyoruz. Son iki yılda yaklaşık 10 milyon euro civarında yatırım yaptık. 2023 yılında grup şirketlerimizde ciromuzu ciddi oranda artırdık. 2024 yılı içinde yaptığımız iş bağlantıları ile yüzde 120 oranında büyüyeceğimizi ön görüyoruz. Yeşil enerjiye yaptığımız yatırımlar ile karbon ayak izimizi azaltacak sürdürülebilir projeler içerisindeyiz” dedi.

Zimaş Zincir ile transmisyon zincirlerinin imalatı konusunda uzmanlaşıp 3500 çeşit zinciri tek çatı altında barındırdıklarının altını çizen Göcen, devletin ithalat politikasındaki değişikliğe gitmesinden dolayı rekabet güçlerinin daha da fazla arttığını ifade etti.