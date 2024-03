Sunvital Enerji’den çifte başarı

Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren, GES (Güneş Enerji Santralleri) kuran Sunvital Enerji, “Great Place To Work” ve “Happy Place to Work” ödüllerine layık görüldü.

Sunvital Enerji’den yapılan açıklamada, “Bir yandan çalışırken, bir yandan da “insan” faktörüne dokunmayı ihmal etmiyoruz. Sunvital Enerji olarak kurulduğumuz 2013 yılından bugüne, başarının en büyük etkenlerinden birinin “mutlu çalışan” olduğunun farkındayız ve bu kriter için her daim gelişim içindeyiz. Ayrıca bir firmanın çalışanlarına sergilediği tutumun sadece marka itibarı ile ilgili olmadığının, insanların yaşam kalitesine bir dokunuş ve dolayısıyla toplumsal refah seviyesine katkı olduğunun da bilincindeyiz. İşimizi doğru ve kaliteli yapmanın yanında, “Mutlu Çalışan” ilkemizi de misyon edinip 10. yılımıza gelmişken, çalışanlarımızdan gurur verici iki ödül birden aldık: “Great Place To Work” ve “Happy Place to Work”. Dünyada ve ülkemizde, çalışan anketi sonuçları ölçümlenerek, sadece sayılı üst düzey firmaların alabildiği bu sertifikalara sahip olmak bizi onurlandırdı” denildi.

Hangi şirketlere veriliyor?

Trust Index Çalışan Deneyimi Anketi'ne, organizasyon çalışanları tarafından verilen anonim cevaplar ile belirli bir puanı aşan şirketler, Great Place to Work (harika iş yeri) sertifikası almaya hak kazanıyor. Happy Workplaces sertifikası da, çalışanlara uygulanan Well-being Index anketinden 70 üzeri puan alan ve bu puanı destekleyen İnsan Yönetimi uygulamalarını hayata geçiren şirketlere veriliyor