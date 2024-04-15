Sunvital Enerji’den 200. GES Projesi

Sunvital Enerji Kurucu ortaklarından Murat Kılıç, "200. GES projemizin ön kabulünü yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu proje, firmamız için sektörde önemli bir dönüm noktası. Bugüne kadar 200 projeye imza atarak güneş enerjisi kullanımının yaygınlaşmasına katkıda bulunmamızın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 10 yılı aşkın sektör tecrübemiz, uzman ekibimiz ve geniş referans ağımız ile en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Kaliteli hizmetler ve çözümler sunarak, müşterilerimizin memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz"dedi.

Karbon ayak izi azalıyor

Sunvital Enerji, 200. GES projesinin ön kabulünün başarıyla tamamlanmasının Türkiye'deki karbon ayak izini azaltmada önemli bir rol oynayacağını belirtti. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye'nin enerji ihtiyacına önemli ölçüde katkı sağlanması ve çevreye duyarlı enerji üretiminin artırılması hedefleniyor. Kılıç, “2023 senesinin ülkemizde çok kolay geçtiğini söyleyemeyiz. Öncelikle büyük bir doğal afet ile karşılaştık, ardından seçim süreci derken sektörümüz finansal açıdan kolay bir sene geçirmedi. Bu beklemediğimiz kötü senaryoda Sunvital Enerji olarak hayata geçirilen projelerde yüzde 30 oranında artış göstererek büyümeye devam ettik. 2024 özelinde ise gerek finansal maliyetlerin karşılanması gerek enerji fiyatlarının düşmesi gerekse küresel çapta hareketlilik suyun rengini bulanıklaştırıyor. 3. Çeyrekten sonra ticari faaliyetlerin biraz daha rahatlayacağı bir sene olacağını tahmin etmekle beraber en azından 2023 senesindeki büyüme oranımızın devamlılığını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.