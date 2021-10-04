Starpark yeni modelleriyle Barcelona’da

Yaklaşık iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin ardından dünyada ticaret, turizm ve etkinlikler normale dönüyor. Dünya genelinde aşı uygulamalarının yaygınlaşması ve uluslararası ulaşımın da eski düzenine dönmesiyle birlikte uluslararası fuar organizasyonlarında hareketlilik başladı.

Swing Ride görücüye çıktı

Açık ve kapalı alan eğlence merkezleri işletmeciliği ve lunapark oyun grubu imalatıyla Bursa’da sektörünün önde gelen firmalarından olan Starpark, Covid – 19 salgınıyla geçen iki yılın ardından, geliştirdiği yeni ürünleri uluslararası fuarlarda sergilemenin heyecanını yaşıyor. International Association of Amusement Parks and Attractions (IAAPA) tarafından dünyanın farklı kıtalarında düzenlenen Expo organizasyonun İspanya’nın Barcelona kentinde gerçekleştirilen Avrupa ayağına katılan Starpark, burada 12 römorklu Swing Ride ürününü görücüye çıkardı.

Yeni ürünüyle IAAPA Expo Europe’da yer alan Starpark’ın Yönetim Kurulu Başkanı Galip Sakder, pandemi nedeniyle iki yıldır fuarların yapılamadığına dikkat çekerek, katıldıkları organizasyonun ihracat noktasında verimli geçtiğini söyledi.

Gelecek durak Amerika

Barcelona’daki fuarda yeni ürünlerini sergileme fırsatı bulduklarını ifade eden Sakder, ziyaretçilerin ilgisinden memnuniyet duyduklarını söyledi. Sakder, “Oldukça verimli geçen bu fuarın ardından, kasım ayında Amerika’nın Orlanda şehrinde yapılacak fuara da katılacağız ve orada da ürünlerimizi ziyaretçilerin beğenisine sunacağız” dedi.