Serim Yazılım’dan ulaşıma alternatif
Hey! Scooter ile adından söz ettiren Serim Yazılım, micromobilte ile ulaşımda yeni bir dönem açmayı hedefliyor. Rasim Serim tarafından 2009 yılında kurulan Serim Yazılım, CRM sistemleri, sipariş sistemleri ve biletleme yazılımları ile Bursa ve Türkiye’de önemli firma ve kurumların çözüm ortağı konumunda.
Semih AYDIN
Son dönemde özellikle Hey Scooter ile adından söz ettiren firmanın CEO’su Rasim Serim bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmaları, başarıya giden yolda attığı adımları ve gelecek dönem hedeflerini Ekohaber’e anlattı.
Bursa’da Yıldırım Beyazıt Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 1995 yılında matematik mühendisliği lisansını tamamlayan Rasim Serim, 10 yılı aşkın süre Orhan Holding’de Bilgi İşlem Yöneticisi olarak görev yaptı.
Kurumlara web ve mobil yazılım teknolojileri geliştirmek amacıyla 2009 yılında kurulan Serim Yazılım, 2014 yılından itibaren ULUTEK Teknopark’ta faaliyetlerine devam ediyor.
İlk adım biletleme işlemlerinde
Bir dönem Microsoft CRM’in iş ortağı olduklarını kaydeden Serim, bunun ardından kendi yazılımlarını geliştirmeye başladıklarını ifade etti. Serim, “İlk olarak dikey çözüm olarak biletleme işine girdik. Ardından bunu ürünleştirip biletleme yazılımı olarak firmalara sattık. Şu anda BBUS, BUDO ve Havaist’in biletleme yazılım çözümlerini geliştirdik. Havaş’ın da biletleme altyapısını biz geliştiriyoruz” dedi.
2019 yılından itibaren micro mobility (mikro ulaşım araçları) projeleri ile ilgilenmeye başladıklarını belirten Rasim Serim, “Yurt dışı fuarlarda scooter sistemlerini görünce bu pazara adım atmaya karar verdik. Bu sistemler o zamanlar çok yeniydi ve Türkiye’de kullanılmaya başlanmamıştı. Ürün temini, Ar-Ge süreci ve sistemler geliştirmek için bir süre çalıştık. Biz ürünümüzü geliştirdiğimizde rakiplerin pazara çıkmaya başladığını duyduk. Biz de Hey Scooter olarak Bursa’da ilk olmak için çalışmalarımıza başladık. İlk filomuzu alarak Bursa’da yollara çıktık” diye konuştu.
Hedefte micromobilite araçlar var
Scooterın efor sarf etmeden, hızlı ve rahat bir ulaşım aracı olduğunu belirten Serim, ilerleyen süreçte kendilerine tüm micromobilite araçları içine alan bir hedef belirlediklerini söyledi. Serim, “Micromobilite araçlar hem çevreyi daha az kirletiyor hem de daha az yer kaplıyor. Bu araçlarla hem doğayı koruyabilir hem de şehir trafiğini azaltabiliriz. Bunun için Hey Mobility isimli bir platform kurduk. Hey Scooter’a benzer bir araç paylaşım platformu” ifadelerini kullandı.
Parkomobil ile akıllı şehir çözümleri
Serim Yazılım’ın en son geliştirdiği yazılım hakkında da bilgiler paylaşan Rasim Serim, “Parkomobil Otopark Yönetimi, Bursa’da ve 17 ilçesinde kullanılıyor. Yol kenarlarında park eden araçların parklaması bizim yazılımımızla yapılıyor. Mobil cihaz üzerinden, kamerayla plaka çekiliyor, e-fatura üzerinden arşiv üretiliyor. Bu da Türkiye’de yenilikçi yönleriyle fark yaratıyor.