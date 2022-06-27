Serim Yazılım’dan ulaşıma alternatif

Semih AYDIN

Son dönemde özellikle Hey Scooter ile adın­dan söz ettiren firmanın CEO’su Rasim Serim bugüne kadar gerçekleştirdikleri ça­lışmaları, başarıya giden yolda attığı adımları ve gele­cek dönem hedeflerini Eko­haber’e anlattı.

Bursa’da Yıldırım Beyazıt Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üni­versitesi’nde 1995 yılında matematik mühendisliği li­sansını tamamlayan Rasim Serim, 10 yılı aşkın süre Orhan Holding’de Bilgi İşlem Yöneticisi olarak görev yaptı.

Kurumlara web ve mobil yazılım teknoloji­leri geliştirmek amacıyla 2009 yılında kurulan Serim Yazılım, 2014 yılından itibaren ULUTEK Teknopark’ta faaliyetlerine devam ediyor.

İlk adım biletleme işlemlerinde

Bir dönem Microsoft CRM’in iş ortağı olduk­larını kaydeden Serim, bunun ardından kendi yazılımlarını geliştirmeye başladıklarını ifade etti. Serim, “İlk olarak dikey çözüm olarak bi­letleme işine girdik. Ardından bunu ürünleşti­rip biletleme yazılımı olarak firmalara sattık. Şu anda BBUS, BUDO ve Havaist’in biletleme yazılım çözümlerini geliştirdik. Havaş’ın da bi­letleme altyapısını biz geliştiriyoruz” dedi.

2019 yılından itibaren micro mobility (mikro ulaşım araçları) projeleri ile ilgilen­meye başladıklarını belirten Rasim Serim, “Yurt dışı fuarlarda scooter sistemlerini gö­rünce bu pazara adım atmaya karar verdik. Bu sistemler o zamanlar çok yeniydi ve Türki­ye’de kullanılmaya başlanmamıştı. Ürün te­mini, Ar-Ge süreci ve sistemler geliştir­mek için bir süre ça­lıştık. Biz ürünümüzü geliştir­diğimizde rakiplerin pazara çıkmaya başladığını duyduk. Biz de Hey Scooter olarak Bursa’da ilk olmak için çalışma­larımıza başladık. İlk filomuzu alarak Bursa’da yollara çık­tık” diye konuştu.

Hedefte micromobilite araçlar var

Scooterın efor sarf etmeden, hızlı ve rahat bir ulaşım aracı olduğunu belirten Serim, iler­leyen süreçte kendilerine tüm micromobilite araçları içine alan bir hedef belirlediklerini söyledi. Serim, “Micromobilite araçlar hem çevreyi daha az kirletiyor hem de daha az yer kaplıyor. Bu araçlarla hem doğayı koruyabilir hem de şehir trafiğini azaltabiliriz. Bunun için Hey Mobility isimli bir platform kurduk. Hey Scooter’a benzer bir araç paylaşım platformu” ifadelerini kullandı.

Parkomobil ile akıllı şehir çözümleri

Serim Yazılım’ın en son geliştirdiği yazılım hakkında da bilgiler paylaşan Rasim Serim, “Parkomobil Otopark Yönetimi, Bursa’da ve 17 ilçesinde kullanılıyor. Yol kenarlarında park eden araçların parklaması bizim yazılımı­mızla yapılıyor. Mobil cihaz üzerinden, kame­rayla plaka çekiliyor, e-fatura üzerinden arşiv üretiliyor. Bu da Türkiye’de yenilikçi yönle­riyle fark yaratıyor.