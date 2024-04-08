Sektörün öncüsü Bursalı dev: Durmazlar Makina

Bursa’da 68 yıl önce kurulan ve bugün 6 kıtada 70’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Durmazlar Makina, son teknoloji ile donatılmış geniş üretim tesisleri ve 1000’den fazla çalışanı ile dünya çapında bir üretici konumuna yükselmiş durumda.

150.000 metrekare üretim alanında faaliyet gösteren Durmazlar, yüksek teknolojili, kaliteli ve güvenilir ürünler sunarak sektörde fark yaratıyor. Müşteri odaklı hizmeti ve çevreci yaklaşımıyla da öne çıkan Durmazlar, global bir marka bilinirliğine sahip. 2023 yılını başarılı bir şekilde tamamlayan Durmazlar, 2024 yılından da yüksek büyüme beklentisi içinde. Geçtiğimiz yıl hedeflenen büyüme rakamlarını yakalayan firma, 2024 yılı için çıtayı daha da yükseltti. Durmazlar, bu hedeflere ulaşmak için yatırımlarına ve yeniliklerine devam etmeyi planlıyor.

Küresel alanda lider sac işleme makine üreticisi olan Durmazlar, dijital dönüşüm ve çevreci yaklaşımla sektörde öncülük konumunu pekiştiriyor. Sektörde 68’inci yılına giren Durmazlar, yüksek büyüme hedefleri ve yenilikçi adımlarıyla fark yaratmaya devam ediyor. Durmaz Makina, kullanıcıların günlük proseslerini kısaltabilmesi ve üretimde daha verimli olabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

‘Durma’ markasıyla akıllı hat çözümleri

Türkiye merkezli sanayi devi Durmazlar Makina, teknolojiyi kullanarak üretim alanında devrim yaratıyor. Tam otomatik üretim sistemleriyle tanınan şirket, 2021 yılında Durma markası altında piyasaya sürdüğü Akıllı Hat Çözümleri ile dikkatleri üzerine çekti. Bu çözümler, müşteri ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanan bütünleşik makineler grubunu içeriyor ve proseslerle tam entegrasyon sağlıyor.

Şirket, Endüstri 4.0’ın Türkiye’deki öncüsü konumunda bulunuyor ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek başarılı uygulamalarla öncülüğünü sürdürüyor.

Durmazlar Makina, yeni nesil makinelerinde bulut bilişim teknolojisini kullanarak sektörde fark yaratıyor. Durma Cloud 2.0 ile kullanıcıların makineleri uzaktan erişilebilir ve incelenebilir hale getirilirken, makine verileri depolanıyor, analiz ediliyor ve kolayca izlenebiliyor. Bu da üreticilere daha iyi bir kontrol ve verimlilik sağlıyor. Firmanın Durma markası altında ürettiği makinelerde aktif olarak kullanılan Brilase, metal işleme alanında üstün kalite, hassasiyet, hız ve kullanım kolaylığı sunuyor. Fiber lazer sistemlerinin sunduğu düşük lazer sapma açısı sayesinde lazer ışınını istenilen uygulamaya göre optimize edebilen Brilase, aynı zamanda hassas işaretleme, barkod, kare kod ve nokta kodlama gibi işlemleri makine veya lazer değiştirmeden gerçekleştirebiliyor.