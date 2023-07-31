Renault, Renew ile ikinci ele hareket getirecek

Bursa’daki Oyak Rena­ult fabrikasında ku­rulan ikinci el otomobil ye­nileme ile yenilikçi bir yaklaşım getirecek olan Refactory’de, aynı za­manda yenilenen tüm araçlar Renew’un ikinci el konusundaki uzmanlığı ile buluşacak. Şirketten yapı­lan açıklamaya göre, Re­new, Türkiye’de 56 nok­tada faaliyet gösteren geniş satış ağıyla ikinci el araçlarda yeni bir standart belirliyor. 96 kontrol nok­tası, 12 aya kadar garanti ve “cazip” finansman seçe­nekleri sunan Renew, ikinci el araç güvenilirliği­nin yanı sıra tüm marka­ları barındıran geniş bir model yelpazesiyle hizmet veriyor. Renault Group, Re­factory ile sürdürülebilir kalkınma stratejisinin merkezinde yer alan en­düstriyel ve ticari bir eko­sistem yaratmayı hedefli­yor. Refactory faaliyetlerine ilk olarak Fransa’nın Flins bölge­sinde başlayan Rena-ult Group, ardından İspan­ya’nın Sevilla kentinde devam etti. Son olarak ise Bursa’da başladı. Oyak Re­nault fabrikası bünyesinde kurulan yeni endüstriyel tesisin amacı, kullanılmış otomobilleri standartlara göre yenilemek. Test sü­rüşü, ekspertiz, teşhis, me­kanik ve karoser onarım­ları gibi hizmetler sunan Refactory, aynı zamanda boya işlemleri, Renault es­tetik süreci (ayrıntılı iç ve dış temizlik), kalite kont­rolü ve otomobilin stan­dartlaştırılmış fotoğraf çe­kimi alanlarında da kalitesiyle fark yaratıyor. İlk etapta Clio IV, Clio V ve Megane Sedan modelle­rine odaklanan Refactory, hizmetlerini genişletecek.