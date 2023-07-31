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Renault, Renew ile ikinci ele hareket getirecek

Renault Group, yeni kimliği RENEW ile ikinci el faaliyetlerini büyütmeye devam ediyor. RENEW, daha önce Renault2 markası altında yer alan 56 satış noktasının tamamında hizmete sunulacak.

Şirketler 31.07.2023, 16:01
Renault, Renew ile ikinci ele hareket getirecek

Bursa’daki Oyak Rena­ult fabrikasında ku­rulan ikinci el otomobil ye­nileme ile yenilikçi bir yaklaşım getirecek olan Refactory’de, aynı za­manda yenilenen tüm araçlar Renew’un ikinci el konusundaki uzmanlığı ile buluşacak. Şirketten yapı­lan açıklamaya göre, Re­new, Türkiye’de 56 nok­tada faaliyet gösteren geniş satış ağıyla ikinci el araçlarda yeni bir standart belirliyor. 96 kontrol nok­tası, 12 aya kadar garanti ve “cazip” finansman seçe­nekleri sunan Renew, ikinci el araç güvenilirliği­nin yanı sıra tüm marka­ları barındıran geniş bir model yelpazesiyle hizmet veriyor. Renault Group, Re­factory ile sürdürülebilir kalkınma stratejisinin merkezinde yer alan en­düstriyel ve ticari bir eko­sistem yaratmayı hedefli­yor. Refactory faaliyetlerine ilk olarak Fransa’nın Flins bölge­sinde başlayan Rena-ult Group, ardından İspan­ya’nın Sevilla kentinde devam etti. Son olarak ise Bursa’da başladı. Oyak Re­nault fabrikası bünyesinde kurulan yeni endüstriyel tesisin amacı, kullanılmış otomobilleri standartlara göre yenilemek. Test sü­rüşü, ekspertiz, teşhis, me­kanik ve karoser onarım­ları gibi hizmetler sunan Refactory, aynı zamanda boya işlemleri, Renault es­tetik süreci (ayrıntılı iç ve dış temizlik), kalite kont­rolü ve otomobilin stan­dartlaştırılmış fotoğraf çe­kimi alanlarında da kalitesiyle fark yaratıyor. İlk etapta Clio IV, Clio V ve Megane Sedan modelle­rine odaklanan Refactory, hizmetlerini genişletecek.

#Renault #Renew
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