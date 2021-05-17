PMS Alüminyum fabrika inşaatına hız verdi

‘Geleceğe deneyim katıyoruz’ sloganı ile hızla büyümeye devam ettiklerinin altını çizen Çağlayan, TEKNOSAB’ın hem Bursa ekonomisine hem de Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacak devasa bir proje olduğunu kaydederken, bölgede inşa etmeyi hedefledikleri fabrika için hafriyat çalışmalarına başladıklarını söyledi. TEKNOSAB’daki fabrikaya ilk kazıyı attıklarını dile getiren Çağlayan, “TEKNOSAB’da 50 milyon Euro’luk yatırımla hayata geçireceğimiz fabrikada, tam entegre üretim yapısına sahip olacağız. 100 dönüm arazi üzerine kurulacak olan 4. fabrikamızı, etap etap inşa edeceğiz. İlk etapta 54.000 metrekare açık, 42.000 metrekare kapalı olan kısmını aralık ayı içerisinde devreye almayı planlıyoruz. Fabrikamızda AR-GE Merkezi kuracağız. Bu yatırımımızla birlikte, tüm üretim süreçlerimizi en modern teknolojiyle beslemeyi hedefliyoruz. Başlangıç aşamasında fabrikamıza 4 bin tonluk pres kuruyoruz” dedi.İlk pres için dünya devi Danieli Breda firması ile güçlü bir iş birliği yaptıklarını ve bu birliktelik ile yüksek magnezyumlu alaşımları üreteceklerini belirten Çağlayan, fabrikada müşterilerin isteklerine en doğru çözümler sunacak son teknolojik cihazlar ve üretim hatlarının yer alacağını kaydetti.



