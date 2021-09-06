Pandemi Ünver Group’un hızını kesmedi

Otomotiv sektöründe 40 yılı aşkın tecrübesiyle şehir ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan Ünver Group, pandemiye rağmen yatırımlarına ara verdi. Ünver Group, hızla gelişen otomotiv teknolojileri paralelinde artan araç çeşitliliğinin ihtiyacı olan plastik enjeksiyon parçaları ve plastik şekilli boru ihtiyacını karşılamak için ikinci ‘’3D Plastik Şişirme – 3D Blow Moulding’’ makinası yatırımını gerçekleştirdi.

Ünver Group kararlılıkla büyüyecek

Ünver Group’un 2021 yılı büyüme hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdiği 3D Plastik Şişirme makinası yatırım ülke ekonomisi ve istihdamına da katkı sağlayacak. Firmanın hedefleri ve gerçekleştirdiği yatırımlar hakkında açıklamalarda bulunan Ünver Group Fabrika Müdürü Dilara Korgavuş, “Dünyadaki pandemi şartları ve bunun getirdiği ekonomik belirsizliklere rağmen yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bununla birlikte Ar – Ge Merkezi olmayı üretim teknolojileri geliştirme ve uygulamada önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Ünver Group olarak makine yatırımlarımıza, sürekli gelişmeye ve iş hacmimizi büyümeye kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Otomotiv endüstrisinde yaşanan rekabeti kendileri için avantaja çevirmeyi hedeflediklerini dile getiren Korgavuş, “Sektörümüzde artan rekabetin, bizim de ürün geliştirme ve devreye alma süreçlerimizi kısaltıp; daha verimli ve hızlı verme özelliklerimi daha da yukarı taşıyacağı inancındayım” dedi.

Ünver Group’un üretim parkuruna kattığı yeni yatırımıyla ilgili bilgilendirmelerde de bulunan Dilara Korgavuş şunları söyledi; “Yaklaşık 1 milyon 200 bin euro tutarındaki 3D Plastik Şişirme Makinesi ile Hyundai ve Kia markalarının i20, i30 ve CEED modellerinde kullanılacak ürünleri imal edeceğiz. Yeni yatırımımız ile birlikte 2021 yılı itibariyle toplam şekillendirilmiş plastik boru imalatımızı üç kat artıracağız.”

