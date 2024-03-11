Özen Gross yeni şubesini İhsaniye’de hizmete açtı

40 yılı aşkın gıda perakendeciliği deneyimiyle ilk Gross konseptli mağazasını 2020 yılında Nilüfer’de açan Özen Gross, Bursa’da büyümeye devam ediyor. Yenilikçi ve kaliteli hizmet anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Özen Gross Market'in Türkiye’de dördüncü, Bursa’da da üçüncü şubesinin açılış töreni İhsaniye Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Özel indirimlerle müşterilerine ekonomik alışveriş olanağı sunan Özen Gross Market, kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla vatandaşlara sunmaya devam edecek. Her kesimden müşterinin beğenisini kazanan, geniş ürün yelpazesi ve rekabetçi fiyatlarıyla göz dolduran Özen Gross, Bursa'nın alışveriş alışkanlıklarını değiştirmeye aday.

Özen Grup, ilk Gross konseptli mağazasını, 2020 yılında Nilüfer’de açmıştı. 5 bin metrekarelik Ataevler mağazası ile kısa zamanda halkın güvenini ve sevgisini kazanan Özen Gross, farklı lokasyonlarda daha geniş bir hizmet ilkesi ile hareket etmiş ve ikinci mağazasını Erikli'de devreye alarak şehrin doğusu ve batısını birleştirmişti. 8 bin metrekarelik Erikli mağazası ile toplam 13 bin metrekare satış alanına ulaşan Özen Gross, aynı zamanda Türkiye istihdamına 250'ye yakın personeli ile katkıda bulunuyor ve ülkenin en başarılı Gross markası olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa bizim için çok kıymetli

Özen Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, Bursa’nın kendileri için çok kıymetli olduğuna vurgu yaparken, “Biz de gerek mağaza yatırımlarımız, gerekse tesis yatırımlarımızla Bursa’da gelişmeye devam ediyoruz. Özen Gross konseptimizin dört mağazasından üçü Bursa’da bulunuyor. Bu kadar kıymet verdiğimiz bir projeyi Bursa’da hayata geçirmemiz, Bursa’ya ve Bursa insanına verdiğimiz değerin önemli bir göstergesidir” dedi.