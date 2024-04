Özdilek başarılarıyla büyümesini sürdürüyor

Temelleri 1971 yılında atılan Özdilek Holding, niteliğinden ödün vermeksizin emin adımlarla büyümeye devam ediyor. Özdilek Holding, sahip olduğu birikimlerini, tecrübelerini ve geleneklerini, günümüzün modern ve çağdaş uygulamalarıyla harmanlıyor. Geçmişten geleceğe taşıdığı değerlerini, sürdürülebilirlik için vazgeçilmez olan yenilikçi, sosyal, ekolojik ve teknolojik bakış açısıyla buluşturuyor.

Özdilek Holding’in yenilikçi markası Özveri Ar-Ge merkezi, global yazılım ürünleri geliştirmek ve bu yazılımların ihtiyaç duyduğu donanımları tasarlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Özveri Ar-Ge merkezi, teknoloji ve bilişim alanındaki fark yaratan projeleriyle başarılarını taçlandırıyor. Özveri Ar- Ge merkezi, Uluslararası Araştırma - Geliştirme ve Tasarım Konferansı (International Conference on Design, Research and Development) RDCONF’te, duygu durumlarını tespit eden Corewish ShopperLine projesinin Duygu Tespiti modülü ile “Tüm Sektörlerde En İnovatif Proje” kategorisinde üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Özveri Ar-Ge merkezinin geliştirdiği Corewish ShopperLine projesi; kameralarla insanı tespit ederek insanların yoğunlaştığı yerleri, bulundukları bölgede bekleme sürelerini, bir bölgeye giren ve çıkan kişilerin sayısını, yöneldikleri alanları, kişilerin yaş / cinsiyet ve duygu durumlarını, yapay zeka ile tespit ediyor.

Yılın itibarlısı Özdilek Ev Tekstili

Özdilek Ev Tekstili, pazarlama ve iletişim sektörünün en önemli ödül programlarından biri haline gelen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde, halk jürisinin oylarıyla “Ev Tekstili” kategorisinde üst üste ikinci kez “Yılın İtibarlısı” ödülünün sahibi oldu.

Marketing Türkiye ve Akademetre Research and Strategic Planning iş birliğiyle gerçekleştirilen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri sahiplerine kavuştu. 26 Ocak Cuma günü Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de gerçekleşen törene, iş dünyasının öncü markaları, medya ajanslarının kurucuları ile yöneticileri katıldı.

AKADEMETRE tarafından 12 ilde toplam bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü” araştırması sonuçlarına göre 70 farklı kategoride “Yılın İtibarlıları” belirlendi. Böylece halk jürisi tarafından yıl içinde itibarını en çok artıran markalar ve bu başarının en büyük paydaşları olan reklam, medya planlama ve halkla ilişkiler ajansları seçildi. Kendi kategorisinde yer alan markaları geride bırakarak birinci olan Özdilek Ev Tekstili, 1,2 GAP skoru ve 0,6 sektör ortalamasıyla marka gücünü kanıtladı. Özdilek Ev Tekstili böylece halk jürisinin oylarıyla Ev Tekstili kategorisinde üst üste ikinci kez “Yılın İtibarlısı” seçildi.