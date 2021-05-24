Mutlular Transport’un tercihi yine Renault Trucks

Mutlular Transport Kurucu Ortakları Mutluhan Akan ve İsmail Akan’a yeni araçlarını,n Koçaslanlar Otomotiv İstanbul/Orhanlı Plaza’da Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delephine, teslim etti. Mutlular Transport Kurucu Ortağı Mutluhan Akan, “Avrupa ve Asya’yı kapsayan rota çeşitliliğimiz ve sunduğumuz hizmetlerle sektörümüzde farklılaşıyoruz. Bu yüzden de 6 yıldır verimlilik ve dayanıklılığa işimizde bize kolaylık sağlayan Renault Trucks çekicileri kullanıyoruz” dedi. Mutlular Transport’un diğer Kurucu Ortağı İsmail Akan ise, “Pandemi sürecinde ADR’li taşımacılığa yönelik yüksek bir talep gördük. Araç filomuzun uygun altyapısı sayesinde işlerimizi başarıyla sürdürdük ve 2020’yi yüzde 40 büyüme ile tamamladık” diye konuştu. Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine ise Mutlular Transport’un araçların yanı sıra satış sonrası hizmetler, servis sözleşmeleri ve finansal hizmetler dahil tüm Renault Trucks çözümlerini kullanmalarından duydukları memnuniyeti belirterek; müşterileri ile kurdukları güçlü iletişimin markalarını farklılaştıran en önemli özellik olduğunu dile getirdi. Koçaslanlar Otomotiv A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, tercihleri sebebiyle Renault Trucks markasında Koçaslanlar Otomotiv’i tercih ettikleri teşekkür etti. Koçaslan, “Hızlı servis hizmetimiz ve yedek parça bulunabilirliğimiz ile araçların hareketsiz kalma süresini en aza indirerek, bizi tercih eden müşterilerimize daha fazla karlılık sağlıyoruz. Bursa ve İstanbul’daki satış ekibimizle, geniş müşteri yelpazemize hizmet vermenin onurunu yaşıyoruz” dedi.

