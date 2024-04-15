Lothbrog Makine sektörde fark yaratıyor

Gweike Lazer’in Türkiye’deki tek yetkili distribütörü olan Lothbrog Makine, metal sektöründe fark yaratmaya devam ediyor. 5000’den fazla makine ihracat deneyimine sahip 85 kişilik personeli; buna ilave Türkiye sınırları içerisinde 850’den fazla Gweike Lazer makine teslimatı ve 700’den fazla devam eden müşteri memnuniyeti odaklı servis hizmetleri ile öncü Lothbrog Makine, sac metal işleme teknolojileri hakkında 18 yıllık bilgi, birikim ve tecrübesini sektöre sunmaya devam ediyor.

11’inci makine teslim edildi

Gweike Lazer’in Türkiye’deki tek yetkili distribütörü olan Lothbrog Makine, yalnızca makine tedarikçisi ya da ithalatçısı değil, makineye ait servis ve hizmet garantisini de beraberinde kusursuzca sunabilme kapasitesine sahip konsept bir organizasyon yapısıdır. Teknik unsurların yanı sıra, organizasyon yapımızda bulunan profesyonel operasyon ekibi ile tüm alım, finansman, ithalat vs. işlemlerinde müşterilerine destek olarak süreci en verimli şekilde yürütebilme kabiliyetine sahiptir. Lothbrog Makine, 7/24 servis hizmeti ve 5 milyon doları aşan yedek parça ve sarf malzeme stoğu ile hizmet vererek satış sonrası da verdiği hizmetlerle alanında özcü konumda. Firma, endüstriyel mutfak ve ekipmanları sektöründeki öncü firmalara 2 yıl içerisinde gerçekleştirdiği 11’inci makine yatırımı ile bir kez daha tercih edilmenin haklı gururunu yaşıyor.