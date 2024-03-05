Lolons dünyaya açılıyor

2025 yılına kadar 20’ye ulaşması hedeflenen mağazalar zincirinin ilk halkası Parkur AVM’de düzenlenen törenle açıldı.

Bebe çocuk konfeksiyonu sektöründe güçlü üretim ve e-ticaret altyapısıyla önce ulusal daha sonra global pazara açılma hedefiyle çalışmalar yapan Doğru Grup şirketlerinden Lolons, Parkur AVM ile zincir mağazalarının ilkini Bursa’da açtı. Yoğun ilgi gören Lolons mağazası açılış törenine Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Yıldırım Belediye Başkan Vekili Selim Yolgeçen, BTSO Yön. Krl. Bşk. Yardımcısı İsmail Kuş, BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt, Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı (BEKSİAD) Başkanı Servet Yılmaz ve BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit katıldı.

Açılış töreninde konuşan Doğru Grup Yönetim Kurulu Başkanı Servet Doğru, Doğru Grup ve Lolons markası adına bugünü milat olarak kabul ettiklerini söyleyerek, “2010 yılında kardeşler olarak bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörüne adım attık. Bursa gibi bu sektörün Türkiye’deki üretim merkezi olan bir şehirde kendimize uzun vadeli hedefler belirledik. Kaliteli üretim anlayışımız, özgün tasarım yaklaşımımız, nitelikli kumaş ve aksesuarlarmız ve doğru maliyetlendirme ile müşteri beklentilerini tam olarak karşılayan koleksiyonlar üretmeye başladık. Ürünlerimiz büyük bir ilgi gördü ve bu da bizim üretim kapasitemizi artırmamıza neden oldu” dedi.

İlk olarak 200 metrekarede başladıkları üretim tesisini bugün 5 bin metrekareye ulaştırdıklarını vurgulayan Servet Doğru, “Doğru Grup bugün 3 şirketi ve markalarıyla Avrupa, Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika’da Türk Bayrağını gururla dalgalandırırken, yüzbinlerce çocuk ürünlerimizi beğenerek giyiyor. Bu seviyeye, güçlü üretim kapasitemiz ve B2B satış kanallarımız ile ulaştık. Pandemi ile birlikte e-Ticaret yatırımımızı yaptık ve son tüketiciye de ulaşmaya başladık. Bu da bize yeni bir alan açtı ve son tüketiciyle daha iyi bir temas kurmak adına mağazalaşmaya karar verdik” diye konuştu.

Lolons mağazalar zincirine yaklaşık iki yıl önce karar verdiklerini ve ilk mağazanın 2 yıllık titiz bir çalışmanın sonucu olduğunu ifade eden Servet Doğru, “İlk günden bugüne mağazamızın çalışmalarına katkıda bulunan başta personelimiz olmak üzere tüm tedarikçilerimize ve paydaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki yeni mağazalarımız da peş peşe gelecek. Amacımız, 2024 yılında 5, 2025 yılı sonuna kadar da toplamda 20 mağazaya ulaşmak. 2030’da kadar da uluslararası alanda tanınan, bilinen rekabetçi bir marka olmayı hedefliyoruz. Bugün burada sadece bir mağaza açmıyoruz, aynı zamanda kökleri Bursa’da olan yerel bir markanın ulusal ve uluslararası yolculuğunun ilk adımını atıyoruz” diyerek konuşmasını tamamladı.

BEKSİAD’DAN DESTEK

Mağaza açılışına katılan BEKSİAD Başkanı Servet Yılmaz, Lolons markasının ilk mağaza açılışında bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Doğru Grup Yönetim Kurulu Başkanı Servet Doğru ve ekibini kutluyorum. Bebe çocuk konfeksiyonunda dünya çapında üne sahip Bursa’mızı ulusal ve uluslararası pazarda adından söz ettirmeye devam edeceklerdir. Aynı zamanda BEKSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Servet Doğru’nun güzel ve başarılı çalışmalara imza atacağına inanıyorum” dedi.

BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ise, Bursa ekonomisine katkı sağlayan Doğru Grup ailesini, Lolons markasıyla gerçekleştirdikleri girişim sebebiyle tebrik etti. Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Türki Cumhuriyetlerde gösterdikleri faaliyetlerin artarak devam etmesi gerektiğini söyleyen İsmail Kuş, Lolons mağazasının hayırlı olmasını diledi.

Yıldırım Belediye Başkan Vekili Selim Yolgeçen de Yıldırım ilçesinde faaliyet gösteren Lolons markasının mağazalaşma süresinin hayırlı olmasını diledi. Yıldırım Vişne Caddesi’nden tüm dünyaya yayılan kaliteli bebe ve çocuk giyim sektörünün gerçekleştirdiği her girişimin Bursa ve Türkiye’nin adını duyurma adına önemli olduğunu ifade etti.

Yıldırım Kaymakamı Mehmet Esen ise Lolons markası adı altında zincir mağazalarının ilkini açtıkları için Servet Doğru ve Doğru Grup ailesini tebrik etti. Esen, “Bu güzellikleri paylaşmaya çok ihtiyacımız var. Bizler de inanıyoruz ki, hedeflerini tahin edilenden önce gerçekleştireceklerdir” dedii.

Konuşmalar sonrasında mağaza açılışı dua eşliğinde kurdele kesilerek gerçekleştirilirken, Lolons ürünleri ziyaretçiler ve müşterilerden büyük ilgi gördü.