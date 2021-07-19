Kıratlı İnşaat konuttaki başarısını iş merkezine taşıdı

Kredi kullanmadan öz kaynaklarıyla proje ürettiklerini ifade eden Kıratlı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Ergün Kıratlı, “İnşaatçının ham maddesi arsadır. Kredi kullanmadan kendi öz kaynaklarımızla butik ve nitelikli projeler yapmaya, daha kontrol edilebilir işlere imza atmaya devam ediyoruz” dedi. Gıda toptancılığı ile başladıkları iş hayatında 2010’a geldiklerinde inşaat sektörüne yöneldiklerini ifade eden Kıratlı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Ergün Kıratlı, Bursa’da ses getiren konut projelerinin ardından Kıratlı İş Merkezi ile de farkını ortaya koydu. Mudanya yolu üzerinde 7 katlı 51 flat, 14 dubleks ofis, 12 cadde dükkanından oluşan Kıratlı İş Merkezi, avukatlardan, lojistik firmalarına, gümrükçülerden otomotiv firmalarına kadar farklı meslek gruplarının kiralama ve satın alma yaptığı cazip bir iş merkezi haline geldi. Önemli bir lokasyonda hayata geçirdiği iş merkezi ile ilgili bilgi veren Kıratlı, “Burada daha önce bir kereste fabrikası vardı, kıymetli bir lokasyon olduğunu gördüğümüz için zamanında arsayı satın aldık. Daha sonra projelendirip Kıratlı İş Merkezi’ni 28 ayda tamamladık. 30 bin metrekare inşaat alanı olan, 7 kat, 65 ofis, 12 tane cadde dükkânından oluşan özel bir proje. Mudanya yoluna cephe olması, otobana, sanayiye, metroya ve Mudanya’ya yakın olması büyük avantaj. Avukatların yoğun bir ilgisi oldu ve pek çoğu ofisleri satın aldı. Onun haricinde lojistik, gümrükleme, otomotiv firmaları tarafından da kiralamalar oldu. Her firmaya ayrı bir depo, ortak kullanım alanları olarak toplantı salonları ve yemek salonlarımız var. Ocak ayından itibaren üyelerimizin ücretsiz kullanımına uygun olacak fitness salonumuz faaliyete geçecek” dedi.

“Yıl sonunda yüzde 100’e ulaşırız”

Koronavirüsten dolayı tam kapasiteye ulaşamadıklarını ifade eden Kıratlı, “Doluluk oranımız şu an yüzde 65’lerde. Koronavirüsten önce yüzde 100’ü tamamlamak üzereydik, özellikle diş hekimi ve estetik salonları ile ciddi görüşmeler yapıyorduk ancak geçen yıl Mart’ta ülkemizde başlayan koronadan sonra ciddi kısıtlamaların gelmesiyle kiralama ve satışlarda durgunluk oldu haliyle. Yoksa çoktan tam doluluğa ulaşmıştık. Aşı uygulamalarının artması ve kısıtlamaların kalkmasıyla özellikle Eylül’den sonra kalan yerlerimizin tekrar rağbet göreceğini ve yılsonuna kapasitemizi tam olarak tamamlayacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Kıratlı’dan 3 yeni proje”

Kıratlı İş Merkezi’nin yanı sıra önümüzdeki süreçte yapmayı planladıkları 3 adet proje olduğundan da bahseden Kıratlı şunları söyledi: “Şu an plan proje aşamasında olan 3 adet villa projemiz var. Sayıları daha belli olmamakla birlikte, birinci projemizde 10-11 villa, ikinci projemizde 8-10 villa, üçüncü projemizde ise 12-15 arasında villalar oacaak. Bunlar müstakil, havuzlu, m2, peyzaj, alt ve üst yapı anlamında üst segment villalar. 1 tanesi Bademli, 2 tanesi Çağrışan’da. Özellikle koronavirüsten sonra villa tarzı müstakil ev talepleri daha çok arttı. Biz de bu gelişmeler ışığında daha önce yaptığımız gibi yine ses getirecek ve ilgi görecek projeleri hayata geçirmeye çalışacağız.”

“İnşaatçının ham maddesi arsadır”

Arsa maliyetlerinin çok arttığına dikkat çeken Kıratlı, “Kredi kullanmadan kendi öz kaynaklarımızla çalışmayı tercih ediyoruz. İnşaatçının ham maddesi arsadır. Genel anlamda arsa her zaman kazandırır. Dönem dönem dalgalanmalar olabiliyor. Son bir yılda Bademli’de arsa fiyatlarında yüzde 70 oranlarında artış var. Bu hiç doğru bir şey değil. Bunun iki nedeni var. Çağrışan ve Göynüklü gibi geniş bölgelerin planlarının kapalı olması ve Bademli’de uzun zamandır yapılaşmadan dolayı çok fazla arsanın kalmamış olması. Arsaların fiyatları arttığı zaman bir daha geri düşmesi zor oluyor. Umarım yılsonuna kadar Çağrışan ve Göynüklü’nün planlarını açarlar. Şuan için Bademli Çağrışan’da arsaların dönümü 2 – 3 milyon TL’den satılıyor.

Emsal de 0,30 civarı yani çok düşük, yani bir dönüme 1 villa yapacaksın, sadece villanın arsa payı 3 milyon. Şimdi diyorlar ki Bademli’de villa fiyatları 7 milyona çıktı, bu müteahhitler fırsatçı. Niye fırsatçı olsun arsa payının 3 milyona çıktığını dillendirmiyorlar. İnşaatçının maliyetleri çok arttı” ifadelerini kullandı.