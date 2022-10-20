InterContinental Bursa’da Lüksün yeni adresi Downtown

Sürdürülebilir büyüme merkezli yatırımlarıyla Türkiye’de inşaat, turizm ve perakende sektörlerinde her geçen gün ivmelenen bir stratejiye sahip olan Atış Şirketler Grubu, Bursa’daki konaklama sektörüne global ve çizgi üstü bir marka olan InterContinental Hotel’i kazandırmak için düğmeye bastı. Dünyanın önde gelen otel şirketlerinden biri olan IHG Hotels & Resorts ile Atış Şirketler Grubu, dünyaca tanınan InterContinental Hotels & Resort markası için Bursa’da yeni bir anlaşma yaptı. Yeni inşa edilen InterContinental Bursa, markanın kendine has tarzını sergilerken ve 3 milyondan fazla nüfusuyla Türkiye’nin dördüncü büyük şehrine lüks bir seçenek getiriyor. InterContinental Bursa’nın 2024 sezonunda açılması planlanıyor.

2006 yılında kurulan ve çok sayıda iş merkezi ve konut inşaatı projesini tamamlayan, Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul ve perakende şirketlerinden Atış Şirketler Grubu ortaklığıyla açılacak olan Intercontinental Bursa’nın, 192 lüks konseptte oda ile hizmet vermesi planlanıyor.

“ORTAKLIK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ”

Yeni atılan imzalarla ilgili olarak IHG Hotels & Resorts, Fransa Türkiye Kıdemli İş Geliştirme Direktörü Henry Simpson konu ile ilgili gelişim aşamalarından şöyle bahsetti: “Türkiye, IHG için önemli bir büyüyen pazardır ve Bursa’daki ilk InterContinental tesisimizle ilgili imzaların atılması da muhteşem bir dönüm noktası oldu. Proje yatırımcısı Atış Yapı ile çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz, uzun ve verimli bir ortaklık için sabırsızlanıyoruz. Bu imza, IHG’nin, pazar lideri olan markalarımızı Avrupa’nın dört bir yanındaki yeni ve cazip hedeflere taşıma konusundaki kararlılığının bir göstergesidir.Bu imzanın ardından IHG, 2022 yılında global lüks ve yaşam tarzı düzenine 50 yeni otel ekleyecek.”

“BURSA’NIN ÖNEMİNİN FARKINDAYIZ”

IHG Hotels & Resort Türkiye İş Geliştirme Direktörü Nilsun Tümer de Grup olarak Bursa’nın gerek coğrafi, gerek tarihi konumunun, gerekse ülkenin gayri safi milli hasılasına koyduğu katkının ne kadar önemli olduğunun farkında olduklarını dile getirdi. Atış Şirketler Grubu ile yaptıkları ortaklık anlaşması ile çok önemli bir adım attıklarını ifade eden Tümer, bu projenin Bursa için çok büyük bir değer olacağına inandıklarını söyledi.

“KONAKLAMA STANDARTLARINI HİÇ GÖRÜLMEMİŞ BİR YERE TAŞIYACAĞIZ”

Atış Şirketler Grubu CEO’su Ahmet Atış, süreç ile ilgili bilgileri şu şekilde aktardı: “Bursa’nın luxury segmentindeki ilk otelini, dünyanın önde gelen otel şirketlerinden biri olan IHG Hotels &Resort ile Downtown Eğlence ve Yaşam Merkezi bünyesinde hayata geçiriyoruz. 75 bin metrekarelik alana sahip 850 konutu, 112 marka konutu, 200 seçkin mağazayı, son teknoloji sinema salonları ile kültür, eğlence, sağlık ve eğitim merkezlerini bünyesinde barındıran Downtown, InterContinental Bursa Hoteli ile de misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. InterContinental Bursa, hizmet vermeye başladığında en yüksek standartlara sahip 192 odaya, farklı türde restoranlara, toplantı merkezlerine, yüzme havuzlarına, spa ve fitness tesislerine ev sahipliği yapacak. InterContinental Bursa’nın 2024 sezonunda misafirlerini ağırlamaya başlamasını planlıyoruz. InterContinental Bursa’nın şehrimizdeki konaklama standartlarını daha önce hiç görülmemiş bir seviyeye taşınacağına inanıyoruz.”

Pars Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Erdönmez ise Atış Şirketler Grubu’nun çok iyi kadrolarla çalıştığını belirterek, gerek müzeleri, gerekse eğlence ve yaşam alanları ile Downtown’un Bursa’yı çok şenlendirecek bir proje olacağını söyledi.