İğrek Makine ‘rüzgar’ı

Bursa makine sektörünün köklü firmalarından İğrek Makine Grubu rüzgar türbini sektörüne adım attı. Bilgi ve deneyimiyle bu alanda da lider üretici olmayı hedefleyen firma 1,5 MW’lık yerli üretim direkt tahrikli rüzgâr enerjisi jeneratörünün üretimini tamamladı. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan jenaratör Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın ziyaretinde ilk kez çalıştırıldı. Türkiye’nin ilk rüzgâr türbini olan MILRES projesinin konsorsiyum üyesi ve tedarikçisi olan İğrek Makina, bu alanda beraber çalıştığı firmanın Almanya’daki dökümhanesini ve çelik tesislerini Bursa OSB’deki fabrikasına taşıyarak, Türkiye’nin en büyük parça dökebilen ve aylık üretim kapasitesi en fazla olan firma konumuna geldi. Firmanın bu doğrultuda Mustafakemalpaşa’da gerçekleştirdiği 30 milyon euroluk yatırımın montaj çalışmalarının 2022 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor.

“İlk yerli marka olmanın gururun yaşıyoruz”

Rüzgâr türbinlerine yönelik döküm parça üretimi ve işlemesinde de yüksek yetkinlik sahibi olduklarına işaret eden İğrek Makina Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İğrek, İğrek markasıyla sektöre gireceklerini, bunun için de lisans ve sertifikalarını aldıklarını söyledi.

Orhan İğrek sözlerini şöyle sürdürdü: “Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank Bey’e de fabrikamızı ziyaretinde bin 500 kilowattlık rüzgâr enerjisinin 38 tonluk jenaratörünü içeriden verilen bir enerji ile tahrik ederek döndürdük. Yani 1 milyon euroluk bir işin 700 bin euroluk kısmı burada. Geriye kanat ve kulesi kalıyor. Yeni tesislerimizde 500 kilowattan 5 bin kilowata kadar onshore ve offshore anahtar teslim yerli rüzgar parkları yapacağız. Bu kapsamda ilk ‘yerli’ rüzgâr markası olmanın gururunu yaşıyoruz.”

İl Milli Eğitim Müdürü Gür’den ziyaret

Öte yandan Bursa’nın yeni Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, mesleki ve teknik eğitimde yeni bir vizyon belirleme çalışmaları kapsamında İğrek Makina Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İğrek’le bir araya gelen Gür, “Mesleki eğitimin sahibi sanayicidir” diyerek Orhan İğrek’ten destek istedi. Orhan İğrek de ziyaretinden dolayı Müdür Gür’e teşekkür ederek, eğitime katkılarının süreceğini söyledi.

