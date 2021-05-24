Golf Dondurma 15 ülkede ağızları tatlandırıyor

Yerli sermayeyle 2003’te kurulan ve üretime başladığında yılda 10 milyon litre kapasiteye sahip dondurma üreten şirket, yapılan yatırımlarla yıllık üretimini 200 milyon litre kapasiteye çıkardı. Bu üretimin yüzde 90’ı Bursa’daki fabrikadan karşılanıyor. Firma üretiminin yüzde 10’unu 15 ülkeye ihraç ediyor.

Firmanın tedarik zinciri direktörü Erman Yurt, Bursa’daki fabrikada en yoğun dönemde 3 bin çalışana ulaştıklarını, sabit 1000 kişiye istihdam sağladıklarını söyledi. Yurt, “Yapılan yatırımlar ve Bursa’nın dışında, Kahramanmaraş tesisinin de devreye alınmasıyla üretimimiz yıllık 200 milyon litre kapasiteye ulaştı. Üretimimizin yüzde 90’ını Bursa’da yapıyoruz. Yüzde 10’ununu da Kahramanmaraş’tan karşılıyoruz. Endüstriyel dondurmanın üretildiği ve büyük kapasitenin karşılandığı yer Bursa.” dedi.

İhracatın kendileri için çok kıymetli olduğunu ve bu konuda da gelişim sağladıklarını vurgulayan Yurt, her geçen yıl ihracat satışlarının arttığına dikkati çekti. Üretimlerinin yüzde 10’unu 15 ülkeye ihraç ettiklerini dile getirdi.