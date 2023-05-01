Gökçelik, GDS markası ile Logimat2023 Fuarı’nda

Almanya’nın Stuttgart şehrinde düzenlenen Uluslararası Lojistik Çözümleri ve Süreç Yönetimi Ticaret Fuarı olan LogiMAT 2023 fuarı 25 – 27 Nisan tarihleri arasında düzenlendi. Fuara depo ve raf sistemleri üreticisi Gökçelik de katıldı.

Avrupa’nın en büyük intralojistik fuarı olarak tanımlanan LogiMAT, her yıl Almanya’da düzenleniyor. Depo ve raf sistemleri alanının lider markalarından Gökçelik, LogiMat 2023 Stuttgart Ticaret Fuarı Merkezi’nde GDS markası ile en yeni teknolojik ürünlerini ziyaretçilerin ilgisine sundu.

Son yıllarda gerçekleştirdiği teknoloji, Ar-Ge, tasarım yatırımları ile öne çıkan ve endüstri 4.0 tabanlı üretim ile öne çıkan Gökçelik, fuarda GDS depolama sistemleri ürünleri ile ilgi odağı olmayı başarıyor.

70’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Gökçelik, her yıl iştirak ettiği fuarda bu yıl da mekik sistemi, mobil depo ve insansız depolama sistemleri ile yeni teknolojik ürünlerini sergiliyor.