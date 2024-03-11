Four Points Express by Sheraton otel açıldı

Otelin dünyadaki ilk Four Points Express by Sheraton olması sebebiyle Marriott International’ın Uluslararası Otel Geliştirme Kıdemli Başkan Yardımcısı Markus Lehnert’in katılımıyla bir tören düzenlendi.

Ardeniz Holding’in yatırımlarından biri olan ve Bursa Görükle’de bulunan Trio Yaşam Merkezi’nde hizmet vermeye başlayan Four Points Express by Sheraton, iş ve eğlence için seyahat eden tüm misafirlere doğru fiyat politikasıyla temiz, konforlu ve pratik bir konaklama sunmayı hedefliyor.