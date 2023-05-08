Ford Otosan’ın Altın Yıldız’ı Coşkunöz’e

Ford Otosan, yılın en başarılı tedarik­çilerini ödüllendirdi. Bu yıl 12’incisi düzenlenen ödül töreninde Coşkunöz Holding’in iştiraklerinden Coşkunöz Metal Form, Altın Yıldız Te­darikçi Ödülü’nün (En İyi Tedarikçi Ödülü) sahibi oldu.

Ödül törenine Coşkunöz Holding Yöne­tim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz ile birlikte Coşkunöz Holding CEO’su Erdem Acay, Coşkunöz Metal Form Genel Müdürü Barış Murat Karaadak, Otomotiv Grubu Müşteri İlişkileri Direk­törü Mehmet Kamış ve Satış ve İş Geliş­tirme Yöneticisi Bahadır Emir Katıldı.

“Yatırımlarla hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz”

Ödül ile ilgili Coşkunöz Metal Form’dan yapılan açıklamada, “Coşkunöz olarak 70 yılı aşkın tecrübemiz ve sürdürülebilir yetkinliklerimizle ülkemizin en büyük te­darikçileri arasındayız. Otomotivdeki değişimlere paralel olarak dijital dönü­şüm projeleri, elektrikli araçlar için ba­tarya taşıyıcı üretimi ve şasi parçaları için yaptığımız yatırımların yanında yurtdı­şında Rusya, Romanya ve Slovakya’da devam eden yatırımlarımız ile hedef­lerimize emin adımlarla ilerliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Ford Otosan tarafından Altın Yıldız Tedarikçi Ödülü’ne layık gö­rülmekten mutluluk duyuyoruz” ifadele­rine yer verilerek, “Birlikte yürüdüğümüz bu yolda yarattığımız değerler ve proje­lerde emeği geçen tüm çalışma arkadaşla­rımıza teşekkür ediyoruz” denildi.