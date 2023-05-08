Ford Otosan’ın Altın Yıldız’ı Coşkunöz’e
Coşkunöz Metal Form gösterdiği üstün performans ile bu yıl 12’ncisi düzenlenen Ford Otosan Tedarikçiler Zinciri 2023 Ödül Töreni’nde Altın Yıldız Tedarikçi Ödülü (En İyi Tedarikçi Ödülü) almaya hak kazandı.
Ford Otosan, yılın en başarılı tedarikçilerini ödüllendirdi. Bu yıl 12’incisi düzenlenen ödül töreninde Coşkunöz Holding’in iştiraklerinden Coşkunöz Metal Form, Altın Yıldız Tedarikçi Ödülü’nün (En İyi Tedarikçi Ödülü) sahibi oldu.
Ödül törenine Coşkunöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz ile birlikte Coşkunöz Holding CEO’su Erdem Acay, Coşkunöz Metal Form Genel Müdürü Barış Murat Karaadak, Otomotiv Grubu Müşteri İlişkileri Direktörü Mehmet Kamış ve Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi Bahadır Emir Katıldı.
“Yatırımlarla hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz”
Ödül ile ilgili Coşkunöz Metal Form’dan yapılan açıklamada, “Coşkunöz olarak 70 yılı aşkın tecrübemiz ve sürdürülebilir yetkinliklerimizle ülkemizin en büyük tedarikçileri arasındayız. Otomotivdeki değişimlere paralel olarak dijital dönüşüm projeleri, elektrikli araçlar için batarya taşıyıcı üretimi ve şasi parçaları için yaptığımız yatırımların yanında yurtdışında Rusya, Romanya ve Slovakya’da devam eden yatırımlarımız ile hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, “Ford Otosan tarafından Altın Yıldız Tedarikçi Ödülü’ne layık görülmekten mutluluk duyuyoruz” ifadelerine yer verilerek, “Birlikte yürüdüğümüz bu yolda yarattığımız değerler ve projelerde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” denildi.