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Euroshop2023’e Gökçelik damgası

Perakende sektöründe raf sistemleri üretimi konusunda Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından ve sektör için küresel bir iş ortağı olan Gökçelik A.Ş. gerçekleştirdiği teknoloji, tasarım ve Ar-Ge yatırımları ile geliştirdiği en yeni ürünlerini, dünyanın en büyük perakende ekipmanları ve teknolojileri fuarı Euroshop2023’de görücüye çıkardı.

Şirketler 13.03.2023, 23:29
Euroshop2023’e Gökçelik damgası

5 gün süren fuarda bu yıl da standıyla yerini alan Gökçe­lik, ürünleri ile ilgi odağı oldu. Fuar bo­yunca yeni ürünle­rini tanıtan Gökçelik özel stand tasarımı ile de ziya­retçi akınına uğ­radı. Gökçelik Ar-ge ve Tasarım ekibi ta­rafından teknoloji, estetik ve ergonomi odaklı üretilen Ken­dinden Ödemeli Kasa ve daha fazla raf kullanımına imkan veren Tekli Arka Pano ürünleri ile Premium Tekstil Mağazası Konsepti pro­fesyonel ziyaretçilerden tam not almayı başardı. Hem Türkiye’den hem de dün­yanın çeşitli ülkelerinden müşterilerini fuara davet ettiklerini hatırlatan Gökçe­lik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras, “Şirket olarak son yıllarda Ar-Ge, inovasyon ve dijitalleşmeyi odağımıza alarak gerçekleştirdiğimiz üretim perfor­mansımız ile fuara iddialı hazırlandığı­mızı söylemek isterim. En yeni ürünlerimizi ve sistemlerimizi yine ilk defa bu fuarda sergiledik. Sektörün beğe­neceğini düşündüğümüz yeniliklerimiz ile fuara renk ve heyecan kattık” dedi.

Euroshop’un sektörel anlamda dünya­nın en önemli fuarı olduğunu dile geti­ren Yalçın Aras, “Gökçelik olarak 1993’den beri ka­tıldığımız bu fu­arda bu yıl da tüm hazırlıkları­mızı tamamlaya­rak yıllardan beri olduğu gibi dünya genelin­deki rakipleri­mizle birlikte görücüye çıktık. En yeni ve inova­tif ürünlerimiz ile perakende müşterile­rini etkilemeye, yeni müşteriler kazanmaya ve yeni ihracat bağlantıları yakalamaya çalıştık. Bunu da başardığı­mızı düşünüyorum.

Fuarımızı ziyaret eden mevcut müşte­rilerimiz de ilk kez tanıştıklarımız da ürünlerimize ve standımıza övgülerini iletti” diye konuştu.

#Euroshop2023 #Gökçelik
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