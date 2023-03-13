Euroshop2023’e Gökçelik damgası

5 gün süren fuarda bu yıl da standıyla yerini alan Gökçe­lik, ürünleri ile ilgi odağı oldu. Fuar bo­yunca yeni ürünle­rini tanıtan Gökçelik özel stand tasarımı ile de ziya­retçi akınına uğ­radı. Gökçelik Ar-ge ve Tasarım ekibi ta­rafından teknoloji, estetik ve ergonomi odaklı üretilen Ken­dinden Ödemeli Kasa ve daha fazla raf kullanımına imkan veren Tekli Arka Pano ürünleri ile Premium Tekstil Mağazası Konsepti pro­fesyonel ziyaretçilerden tam not almayı başardı. Hem Türkiye’den hem de dün­yanın çeşitli ülkelerinden müşterilerini fuara davet ettiklerini hatırlatan Gökçe­lik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras, “Şirket olarak son yıllarda Ar-Ge, inovasyon ve dijitalleşmeyi odağımıza alarak gerçekleştirdiğimiz üretim perfor­mansımız ile fuara iddialı hazırlandığı­mızı söylemek isterim. En yeni ürünlerimizi ve sistemlerimizi yine ilk defa bu fuarda sergiledik. Sektörün beğe­neceğini düşündüğümüz yeniliklerimiz ile fuara renk ve heyecan kattık” dedi.

Euroshop’un sektörel anlamda dünya­nın en önemli fuarı olduğunu dile geti­ren Yalçın Aras, “Gökçelik olarak 1993’den beri ka­tıldığımız bu fu­arda bu yıl da tüm hazırlıkları­mızı tamamlaya­rak yıllardan beri olduğu gibi dünya genelin­deki rakipleri­mizle birlikte görücüye çıktık. En yeni ve inova­tif ürünlerimiz ile perakende müşterile­rini etkilemeye, yeni müşteriler kazanmaya ve yeni ihracat bağlantıları yakalamaya çalıştık. Bunu da başardığı­mızı düşünüyorum.

Fuarımızı ziyaret eden mevcut müşte­rilerimiz de ilk kez tanıştıklarımız da ürünlerimize ve standımıza övgülerini iletti” diye konuştu.