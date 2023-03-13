Euroshop2023’e Gökçelik damgası
Perakende sektöründe raf sistemleri üretimi konusunda Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından ve sektör için küresel bir iş ortağı olan Gökçelik A.Ş. gerçekleştirdiği teknoloji, tasarım ve Ar-Ge yatırımları ile geliştirdiği en yeni ürünlerini, dünyanın en büyük perakende ekipmanları ve teknolojileri fuarı Euroshop2023’de görücüye çıkardı.
5 gün süren fuarda bu yıl da standıyla yerini alan Gökçelik, ürünleri ile ilgi odağı oldu. Fuar boyunca yeni ürünlerini tanıtan Gökçelik özel stand tasarımı ile de ziyaretçi akınına uğradı. Gökçelik Ar-ge ve Tasarım ekibi tarafından teknoloji, estetik ve ergonomi odaklı üretilen Kendinden Ödemeli Kasa ve daha fazla raf kullanımına imkan veren Tekli Arka Pano ürünleri ile Premium Tekstil Mağazası Konsepti profesyonel ziyaretçilerden tam not almayı başardı. Hem Türkiye’den hem de dünyanın çeşitli ülkelerinden müşterilerini fuara davet ettiklerini hatırlatan Gökçelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras, “Şirket olarak son yıllarda Ar-Ge, inovasyon ve dijitalleşmeyi odağımıza alarak gerçekleştirdiğimiz üretim performansımız ile fuara iddialı hazırlandığımızı söylemek isterim. En yeni ürünlerimizi ve sistemlerimizi yine ilk defa bu fuarda sergiledik. Sektörün beğeneceğini düşündüğümüz yeniliklerimiz ile fuara renk ve heyecan kattık” dedi.
Euroshop’un sektörel anlamda dünyanın en önemli fuarı olduğunu dile getiren Yalçın Aras, “Gökçelik olarak 1993’den beri katıldığımız bu fuarda bu yıl da tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak yıllardan beri olduğu gibi dünya genelindeki rakiplerimizle birlikte görücüye çıktık. En yeni ve inovatif ürünlerimiz ile perakende müşterilerini etkilemeye, yeni müşteriler kazanmaya ve yeni ihracat bağlantıları yakalamaya çalıştık. Bunu da başardığımızı düşünüyorum.
Fuarımızı ziyaret eden mevcut müşterilerimiz de ilk kez tanıştıklarımız da ürünlerimize ve standımıza övgülerini iletti” diye konuştu.