Ermaksan ihracat odaklı büyümesini sürdürecek

Bursa’nın köklü makine üreticilerinden Ermaksan, yenilikçi teknolojilere ve estetik tasarıma verdiği önemle uluslararası başarılara imza atmaya devam ediyor. Şirketin geliştirdiği FIBERMAK Momentum Gen-5 lazer kesim makinesi ve EVO III hibrid abkant presi, dünyanın en prestijli tasarım yarışmalarından biri olan German Design Awards 2024’te “Mükemmel Ürün Tasarımı” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan, dünya çapında saygınlığı olan German Design Awards 2024’te 2 ödüle birden layık görüldükleri için büyük bir gurur yaşadıklarını ifade ederken, “Ermaksan’ın DNA’sında, yatırım ve teknoloji geliştirme var. Almış olduğumuz bu değerli ödüller, Ermaksan olarak tasarımda yenilikçiliğe ve mükemmelliğe olan bağlılığımızın da bir kanıtı niteliği taşıyor” dedi.

Ermaksan’ın ödüle layık görülen FIBERMAK Momentum Gen-5 ürünü, mühendislik tasarımıyla endüstriyel hayata yenilikçi çözümler sunarken, duruşu ve tasarım detaylarıyla da daha güçlü bir görünüme imza atıyor. Yeni FIBERMAK Momentum Gen-5, servo motorlu ve 4G ivmelenme opsiyonları ile kullanıcılarına yüksek kesim hızında üstün performans ve yüksek verimlilik sağlıyor. Tüm yazılımları Ermaksan mühendisleri tarafından tasarlanan ve geliştirilen Endüstri 4.0 uyumlu kontrol paneli, teknoloji ve mühendisliğin mükemmel kombinasyonuyla işleri birbirine bağlı ve akıllı hale getirerek üretim verimliliğini en üst düzeye çıkarıyor.

Akıllı ve ileri teknoloji çözümleri

Ermaksan’ın yeni nesil EVO III serisi hibrit abkant pres ürünü de işletmelerin düşük enerji tüketimli makine ihtiyacına yanıt verirken, aynı zamanda çevreye duyarlılık, enerji kaynaklarını etkili kullanma gibi sosyal sorumluluk bilincine de katkı sağlıyor.

Sektörün yenilikçi gücü Ermaksan, başarısını Ar-Ge ve inovasyona verdiği öneme borçlu. Şirket her yıl cirosundan önemli bir payı Ar-Ge’ye ayırıyor. Bu yatırımların sonucunda da sac işleme makinelerinden yüksek güçlü lazer kaynaklarına, 3D metal eklemeli imalat teknolojilerinden titanyum metal tozu üretimine kadar, geniş bir yelpazede yenilikçi ürünler geliştiriyor.

Ermaksan’ın en son yeniliklerinden biri de, Türkiye’nin ilk yerli 3D metal yazıcısı olan ENAVISION. Bu yazıcı, metal parçaların 3 boyutlu olarak üretilmesini sağlıyor ve havacılık, savunma sanayi, otomotiv, dental ve medikal gibi birçok sektörde kullanılıyor.

Ermaksan, sürdürülebilirlik ve ihracata odaklı bir büyüme stratejisi izliyor. Şirket, üretiminin büyük bir kısmını yurt dışına ihraç ediyor ve 120’den fazla ülkeye ürün satıyor. Ermaksan, önümüzdeki yıllarda da yenilikçi ürünler ve yatırımlarla liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.