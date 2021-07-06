Erdem Kaya Patent yeni yerinde hizmette

Danışmanlık şirketleri güçlerini birleştirdi

Bursa’nın fikri sınai mülkiyet hakları danışmanlığı konusunda öncü firmalarından Erdem Kaya Patent, Sistem Global Danışmanlık ile güçlerini birleştirdi. İki şirketin aynı yerde hizmet vereceği ofis Bursa protokolü ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yoğun katılımıyla açıldı.

Uzman kadrosu ve 60 kişiyi aşan personeliyle Ar-Ge, marka, patent ve danışmanlık alanında yeni bir oluşuma giden Erdem Kaya Patent ve Sistem Global Danışmanlık firmaları yeni ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışa Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik ile çok sayıda STK ve iş dünyası temsilcisi katıldı. Ofisin açılışında konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, patent firmalarının Ar-Ge ve inovasyonda oynadıkları rolün önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Kılavuz, yeni ofisin Erdem Kaya Patent ve Sistem Global Danışmanlık’a hayırlı olmasını diledi. Rektör Prof. Dr. Kılavuz’un konuşmasının ardından ofisin açılışı kurdele kesimiyle gerçekleştirildi.