Enerjisini üreten fabrikaların tercihi Sunvital

Semih AYDIN

Bugüne kadar 100’ün üze­rinde güneş enerjisi san­trali (GES) projesinin resmi kabulünü gerçekleştiren Sunvi­tal Enerji, Tuzla Viaport Marina Expo Center’da düzenlenen et­kinlikte sektörel çözümlerini zi­yaretçilere anlatma fırsatı yakaladı.

Ulusal ve uluslararası birçok firmaya GES kuran Sunvital Enerji’nin Kurucu Ortağı Murat Kılıç, “Enerjinin üretildiği yerde tüketilmesi sunduğumuz en op­timum çözüm. Dolayısıyla işlet­melerin çatıları bu açıdan oldukça uygun yerler. Biz de projelendirmeyi ya­parken en fazla üre­tim yapacak şekilde sistemi tasarlıyoruz. Yatırımcı ile teknik konuları karşılıklı görüşerek en uygun çözümü sunuyoruz” dedi.

Açıklamalarında önümüzdeki dönem hedeflerine de değinen Kılıç, 2022 yılını 80 – 90 MWp’lik bir kapasite ile tamamlamayı planladıklarını söyledi. Yıl ba­şında planladıkları hedeflerin ol­dukça üzerine çıktıklarını kaydeden Murat Kılıç, bunda 2022 yılı Şubat ayında açıklanan teşviklerin önemli etkisi oldu­ğunu dile getirdi. GES’e olan ilgi ve hızlı büyümeleri nedeniyle ekiplerini ve depolarını büyüt­tüklerini ifade eden Sunvital Enerji Kurucu Ortağı Kılıç, “Ancak bu dönemde ürünlerin teslim sürelerinde oldukça sorun yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor. Bu nedenle üre­tici firmalarla anlaşmalarımızı güncelledik. Ülkemizde ve Avru­pa’da enerji fiyatlarının da yük­seldiğini düşünürsek yenilene­bilir enerjiye olan talebin arta­rak devam edeceğini düşünüyoruz.

Ayrıca bu yılın Ağustos ayında yayımlanan yönetmelik ile birlikte arazi GES projelerinin de artacağını öngörüyoruz. Bu kapsamda gelecek yıl için hede­fimizi 100 MWp olarak belirle­dik. Çalışmalarımıza da bu doğrultuda devam ediyoruz” dedi.