Enerjisini üreten fabrikaların tercihi Sunvital
Sunvital Enerji, 4 – 6 Ekim tarihleri arasında İstanbul, Tuzla’da düzenlenen Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi ve Sergisi’nde yerini aldı.
Semih AYDIN
Bugüne kadar 100’ün üzerinde güneş enerjisi santrali (GES) projesinin resmi kabulünü gerçekleştiren Sunvital Enerji, Tuzla Viaport Marina Expo Center’da düzenlenen etkinlikte sektörel çözümlerini ziyaretçilere anlatma fırsatı yakaladı.
Ulusal ve uluslararası birçok firmaya GES kuran Sunvital Enerji’nin Kurucu Ortağı Murat Kılıç, “Enerjinin üretildiği yerde tüketilmesi sunduğumuz en optimum çözüm. Dolayısıyla işletmelerin çatıları bu açıdan oldukça uygun yerler. Biz de projelendirmeyi yaparken en fazla üretim yapacak şekilde sistemi tasarlıyoruz. Yatırımcı ile teknik konuları karşılıklı görüşerek en uygun çözümü sunuyoruz” dedi.
Açıklamalarında önümüzdeki dönem hedeflerine de değinen Kılıç, 2022 yılını 80 – 90 MWp’lik bir kapasite ile tamamlamayı planladıklarını söyledi. Yıl başında planladıkları hedeflerin oldukça üzerine çıktıklarını kaydeden Murat Kılıç, bunda 2022 yılı Şubat ayında açıklanan teşviklerin önemli etkisi olduğunu dile getirdi. GES’e olan ilgi ve hızlı büyümeleri nedeniyle ekiplerini ve depolarını büyüttüklerini ifade eden Sunvital Enerji Kurucu Ortağı Kılıç, “Ancak bu dönemde ürünlerin teslim sürelerinde oldukça sorun yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor. Bu nedenle üretici firmalarla anlaşmalarımızı güncelledik. Ülkemizde ve Avrupa’da enerji fiyatlarının da yükseldiğini düşünürsek yenilenebilir enerjiye olan talebin artarak devam edeceğini düşünüyoruz.
Ayrıca bu yılın Ağustos ayında yayımlanan yönetmelik ile birlikte arazi GES projelerinin de artacağını öngörüyoruz. Bu kapsamda gelecek yıl için hedefimizi 100 MWp olarak belirledik. Çalışmalarımıza da bu doğrultuda devam ediyoruz” dedi.
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