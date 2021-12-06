Emniyet kemerinde dünya markası: PLZ Safety Belts



Göksel BAŞARAN

Önem ve sorumlulukları yüksek olan emniyet kemeri üretiminin yanı sıra grup çatısı altında Palaz Kalıp ve Palaz döküm ile, sektöründeki 25 yıllık tecrübesini birleştiren Palaz Grup, Türkiye ve dünyada alanında söz sahibi olma yolunda hızla ilerliyor.

Firma, kendi üretim ihtiyaçları dışında başta otomotiv olmak üzere birçok sektöre metal şekillendirme parçaları, plastik enjeksiyon ve alüminyum döküm parçaları hizmeti veriyor. Bursa Çalı Sanayi Bölgesi’nde toplam 2 bin 800 m2 alanda 100 civarında çalışanı ile yaptığı üretiminin yüzde 70’ni ihraç eden firma Avusturya’daki şubesine ilave olarak hedef pazarlara daha yakın olmak için başka bir lokasyonda yeni şubesini 2022 yılında açmayı planlıyor.

Üç farklı konuda üretim yapıyor

Ülkemizdeki emniyet kemeri üretimindeki boşluk ve aynı zamanda koltuk sektöründeki hızlı ilerlemeyi tespit ederek, bir yüksek teknoloji parçası olan Emniyet kemerini yeniden tasarlayarak 2011 yılında “PLZ” markasıyla üretime başladıklarını söyleyen Palaz Grup CEO’su Dr. Şükrü Kayaoğlu, “Şirket ortağım Özgür Palaz ile birlikte sektördeki 25 yıllık tecrübemizi birleştirerek 11 yıl önce PLZ Safety Belts markasıyla tüm dünyaya hizmet için yola çıktık. Faaliyet alanlarımız arasında, Ticari araç emniyet kemerleri, savunma sanayi emniyet kemerleri ve bir sosyal sorumluluk olarak gördüğümüz ve en iddialı olduğumuz ürünümüz olarak yerini alan tekerlekli sandalye sabitleme sistemleri olarak üç ana konuda hizmet vermekteyiz. Ürünlerimiz otobüs, minibüs, kamyon, hafif ticari araçlar, ambulans, itfaiye, zırhlı askeri araçlar ve birçok araçta uygulaması yapılabilen tekerlekli sandalye ile güvenli yolculuk imkânı sağlayan emniyet kemer sistemleri olarak kullanılmaktadır. Üretim kapasitemiz her geçen gün artmakla birlikte, hizmet vermiş olduğumuz üç ana sektör ürün çeşidimiz ile üretimimiz toplam beş yüz bin sistem seviyelerini geçmektedir” dedi.

Emniyet kemerinde yerli ve milli üretim

Tekerlekli sandalye sabitleme sistemleri ve savunma sanayinde kullanılan özel kemerleri üreterek ülkemizin bu ürünlerde dışa bağımlılığını ortadan kaldırdıklarının altı çizen Kayaoğlu, “Yerli ve milli olarak üretimini sağladığımız emniyet kemerinde özellikle Çin’den ülkemize getirilen yabancı menşeli ürünler bizleri piyasa koşullarında zorlamakta ve rekabet gücümüzü azaltmaktadır. Bu nedenle ülkemizdeki yerli üretimi destekleme ve geliştirme amaçlı çözüm olarak ek vergilerin getirilmesi ve aynı zamanda yerli kullanıcıların bizleri tercih etmesidir. Emniyet kemerlerimizi sektör ve müşterilerimizin ihtiyaçları doğmadan tasarlayıp, üretmek ve sunmak önemli gelişme adımlarımızdan biri olmuştur. Geliştirdiğimiz yeni ürünler ile Avrupalı rakiplerimizden daha nitelikli ürünler üreterek öne çıkmamızı sağladı. Ürünlerimiz sadece Emniyet Kemer sistemlere ait Uluslararası standartlara göre üretilmekte ve belgelendirilmektedir. AR-GE çalışmalarımız ile faydalı model ürün çalışmalarımız mevcuttur ve devam eden projelerimiz bulunmaktadır” şeklinde konuştu.



