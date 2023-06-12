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ELS Lift Hollanda’da göz doldurdu
ELS Lift 6 – 8 Haziran tarihleri arasında Hollanda’da düzenlenen, erişim ekipmanları endüstrisinin önemli fuarları arasında gösterilen APEX 2023’te ziyaretçilerin beğenisini topladı. Makaslı, dikey ve eklemli modellerini fuarda sergileyen ELS Lift’in Satış ve Pazarlama Direktörü İrfan İşmak, “Sektör paydaşları ile uzun bir aradan sonra tekrar APEX Fuarı’nda bir araya gelmekten mutluluk duyduk” dedi.
Şirketler 12.06.2023, 18:07
Fuarda sergiledikleri yeni nesil AE15 eklemli modellerinin kompakt tasarımının fuarda oldukça dikkat çektiğini belirten İşmak, outdoor, elektrikli RT12 4X4 model makasları da ziyaretçilerin beğenisine sunduklarını söyledi.
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