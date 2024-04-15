Elektroteks Uzak Doğu pazarında

Bursa Kayapa OSB ve Görükle Sanayi Bölgesi’ndeki iki fabrikasında 55 bin m2’lik alanda 350 kişiyle komple sünger üretim tesisleri, yatak üretim hattı ile kapitone, paketleme makineleri, yatak tutkal hattı, bordür makineleri ile ihtiyaçlara yönelik özel makineler üreten Elektroteks, dünyanın en büyük sektörel fuarlarında ürünlerini sergileyerek ihracat pazarlarındaki konumunu güçlendiriyor.

İnterzum Guangzhou’da büyük ilgi

Üretiminin yüzde 95’ini ihraç eden, dünya markası olma hedefiyle ABD’den Meksika’ya, Hindistan’dan Dubai’ye birçok ülkedeki sektörel fuarların ana katılımcılarından biri olan Elektroteks, Hindistan ve Amerika’da katıldığı fuarların ardından Asya’nın en büyük, dünyanın da sayılı mobilya fuarlarından olan Çin Interzum Guangzhou Fuarı’nda makine salonunda tek yabancı katılımcı olarak gövde gösterisi yaptı.

Entegre yatak üretim tesisleri alanında dünyada yüzde 70 paya sahip olduklarını, 35 dolarlık kilogram ihracat değeri ile ülke ekonomisine önemli katma değer sağladıklarını belirten Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, 28- 31 Mart tarihlerinde Çin’de düzenlenen İnterzum Guangzhou Fuarı’na kendi alanlarında damga vurduklarını söyledi. Güler, “Elektroteks olarak biz de 35 m2’lik standımızda son teknolojiye sahip makineleri tanıttık. Kendi segmentimizde ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği firmaların başında yer aldık. Bu fuar ile yıllık 40 milyon dolarlık ihracat hedefimize bir adım daha yaklaştık. Çin’de Türk yatak tedarik sektörünü başarıyla temsil ettiğimiz için gururluyuz” dedi.