Durak Tekstil, Technotextil 2023’te teknik ipliklerin gücünü gösterecek
Hızla gelişen teknik tekstiller özel ipliklere ihtiyaç duyuyor. Durak Tekstil’in geliştirdiği çözümler birçok farklı teknik uygulamayı karşılayan fonksiyonel özellikleriyle her geçen gün pazarda daha fazla tercih ediliyor.
Önde gelen endüstriyel dikiş ve nakış iplikleri üreticisi Durak Tekstil, 5-7 Eylül tarihleri arasında Moskova’da Crocus Expo’da düzenlenecek olan uluslararası teknik tekstilleri fuarı Technotextil 2023’e teknik uygulamalara dönük iplikleriyle katılacak. Rusya’nın yanı sıra Orta ve Doğu Avrupa pazarları ile, Orta Asya bölgesinden ve Türk Cumhuriyetlerinden ziyaretçileri ve tekstil profesyonellerini kendisine çekmeyi başaran fuarda Durak Tekstil, yoğun Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdiği özel teknik ipliklerini Salon 4’teki 4A02 numaralı standında sergileyecek.
Son yıllarda geleneksel dikiş ve nakış uygulamalarına dönük ürün portföyünü teknik özelliklere sahip ipliklerle genişleten Durak Tekstil, Technotextil 2023 fuarında otomotivden yatak endüstrisine, tıptan denizcilik faaliyetlerine kadar birçok farklı alana hitap eden özel ipliklerini tanıtacak. Birçok farklı uygulamada alt iplik olarak tercih edilen Durak Duraless® ve Durak Duma® ipliklerinin yanı sıra, geç tutuşma özelliğine sahip P-Aramid ve M-Aramid yapılı Durak Fire Safe iplikleri ile dikişlere su geçirmez özellik veren WR iplikler stantta öne çıkacak.