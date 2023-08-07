Durak Tekstil, Technotextil 2023’te teknik ipliklerin gücünü gösterecek

Önde gelen endüstriyel dikiş ve nakış iplikleri üreticisi Du­rak Tekstil, 5-7 Eylül tarihleri arasında Moskova’da Crocus Expo’da düzenlenecek olan uluslararası teknik tekstilleri fuarı Technotextil 2023’e tek­nik uygulamalara dönük iplikleriyle ka­tılacak. Rusya’nın yanı sıra Orta ve Doğu Avrupa pazarları ile, Orta Asya bölgesin­den ve Türk Cumhuriyetlerinden ziya­retçileri ve tekstil profesyonellerini ken­disine çekmeyi başaran fuarda Durak Tekstil, yoğun Ar-Ge çalışmalarıyla geliş­tirdiği özel teknik ipliklerini Salon 4’teki 4A02 numaralı standında sergileyecek.

Son yıllarda geleneksel dikiş ve nakış uygulamalarına dönük ürün portföyünü teknik özellik­lere sahip ipliklerle genişleten Du­rak Tekstil, Technotextil 2023 fua­rında otomotivden yatak endüstrisine, tıptan denizcilik faa­liyetlerine kadar birçok farklı alana hitap eden özel ipliklerini tanıtacak. Birçok farklı uygula­mada alt iplik olarak tercih edilen Durak Duraless® ve Durak Duma® ip­liklerinin yanı sıra, geç tutuşma özelli­ğine sahip P-Aramid ve M-Aramid yapılı Durak Fire Safe iplikleri ile dikişlere su geçirmez özellik veren WR iplikler stantta öne çıkacak.