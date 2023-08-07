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Durak Tekstil, Technotextil 2023’te teknik ipliklerin gücünü gösterecek

Hızla gelişen teknik tekstiller özel ipliklere ihtiyaç duyuyor. Durak Tekstil’in geliştirdiği çözümler birçok farklı teknik uygulamayı karşılayan fonksiyonel özellikleriyle her geçen gün pazarda daha fazla tercih ediliyor.

Şirketler 07.08.2023, 20:43
Durak Tekstil, Technotextil 2023’te teknik ipliklerin gücünü gösterecek

Önde gelen endüstriyel dikiş ve nakış iplikleri üreticisi Du­rak Tekstil, 5-7 Eylül tarihleri arasında Moskova’da Crocus Expo’da düzenlenecek olan uluslararası teknik tekstilleri fuarı Technotextil 2023’e tek­nik uygulamalara dönük iplikleriyle ka­tılacak. Rusya’nın yanı sıra Orta ve Doğu Avrupa pazarları ile, Orta Asya bölgesin­den ve Türk Cumhuriyetlerinden ziya­retçileri ve tekstil profesyonellerini ken­disine çekmeyi başaran fuarda Durak Tekstil, yoğun Ar-Ge çalışmalarıyla geliş­tirdiği özel teknik ipliklerini Salon 4’teki 4A02 numaralı standında sergileyecek.

Son yıllarda geleneksel dikiş ve nakış uygulamalarına dönük ürün portföyünü teknik özellik­lere sahip ipliklerle genişleten Du­rak Tekstil, Technotextil 2023 fua­rında otomotivden yatak endüstrisine, tıptan denizcilik faa­liyetlerine kadar birçok farklı alana hitap eden özel ipliklerini tanıtacak. Birçok farklı uygula­mada alt iplik olarak tercih edilen Durak Duraless® ve Durak Duma® ip­liklerinin yanı sıra, geç tutuşma özelli­ğine sahip P-Aramid ve M-Aramid yapılı Durak Fire Safe iplikleri ile dikişlere su geçirmez özellik veren WR iplikler stantta öne çıkacak.

#Durak Tekstil #Technotextil 2023
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