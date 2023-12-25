Durak Tekstil ihracat ile büyüyecek

Önde gelen endüstriyel dikiş ve nakış iplikleri üreticisi ve kuruluşunun 50. yılını kutlayan Durak Tekstil, yurt içi pazarda elde ettiği sağlam konumunun verdiği güçle son yıllarda ihracata dönük başarılı stratejik hamlelere imza atıyor.

77’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Durak Tekstil, esas ağırlığı yurt dışı pazarlara satışlardan gelmek üzere 2024 yılında cirosunu dolar bazında yüzde 30 büyütmeyi hedefliyor. 2022 yılında aldığı Turquality belgesi ile küresel aktivitelerini ve gücünü artıran firma, AR-GE ürünü özel çözümleriyle marka bilinirliğini küresel çapta genişletmeye odaklanıyor. 2022 yılında Turquality programına kabul edilen Durak Tekstil, orta vadede kendi alanında dünyanın ilk 5 büyük markası arasına konumlandırmayı hedefliyor.