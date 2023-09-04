Durak Tekstil, IBIA EXPO 2023’e hazırlanıyor

Yatak endüstrisinin özel taleple­rine yanıt veren geniş bir ürün ağına sahip olan Durak Tekstil, fuar boyunca zengin ürün portföyünün yatak üreticilerine sağladığı avan­tajları gözler önüne serecek. Özelbi­tim işlemleri ve yüzlerce renk seçe­neğinin yanı sıra, fonksiyonellik, sürdürülebilirlik ve tasarım yönün­den üreticilere katkı sağlayan Durak Teks­til iplikleri, aynı zamanda gerekli standart­ları karşıladığını gösteren ulusal ve uluslararası belgelere de sahip bulunuyor. Yatak endüstrisinin dikiş ve nakış işlem­leri için ihtiyaç duyduğu birçok farklı iplik türü ve buna bağlı uygulama çeşitleri fir­manın standında bir seyir keyfi yaşatacak.

İpliklerde fonksiyonellik

öncelikli kriterimiz

Fonksiyonellik özelliğinin kendi­leri için temel kriterlerin başında geldiğini söyleyen Durak Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazar­lama Direktörü Yiğit Durak, “Pazar­daki standart ipliklerle karşılaştırıl­dığında birçok yapısal farklılığa ve özel üretim süreçlerine sahip olan bu ipliklerimiz gerekli patentleri ve ulus­lararası geçerliliğe sahip sertifikaları ile yarattığı değeri teyit ediyor.

Örneğin pazarda muadilleriyle çok benzer bir dış görünüşe sahip olmakla birlikte, Duma ipliğimiz patentli özel sa­rım sistemiyle dünyada ilk ve tektir” dedi.