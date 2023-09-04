Durak Tekstil, IBIA EXPO 2023’e hazırlanıyor
Endüstriyel dikiş ve nakış iplikleri üreticisi Durak Tekstil, 28 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında İFM’de düzenlenecek 2. Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı IBIA EXPO 2023’te bir kez daha sektörle buluşmaya hazırlanıyor.
Yatak endüstrisinin özel taleplerine yanıt veren geniş bir ürün ağına sahip olan Durak Tekstil, fuar boyunca zengin ürün portföyünün yatak üreticilerine sağladığı avantajları gözler önüne serecek. Özelbitim işlemleri ve yüzlerce renk seçeneğinin yanı sıra, fonksiyonellik, sürdürülebilirlik ve tasarım yönünden üreticilere katkı sağlayan Durak Tekstil iplikleri, aynı zamanda gerekli standartları karşıladığını gösteren ulusal ve uluslararası belgelere de sahip bulunuyor. Yatak endüstrisinin dikiş ve nakış işlemleri için ihtiyaç duyduğu birçok farklı iplik türü ve buna bağlı uygulama çeşitleri firmanın standında bir seyir keyfi yaşatacak.
İpliklerde fonksiyonellik
öncelikli kriterimiz
Fonksiyonellik özelliğinin kendileri için temel kriterlerin başında geldiğini söyleyen Durak Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörü Yiğit Durak, “Pazardaki standart ipliklerle karşılaştırıldığında birçok yapısal farklılığa ve özel üretim süreçlerine sahip olan bu ipliklerimiz gerekli patentleri ve uluslararası geçerliliğe sahip sertifikaları ile yarattığı değeri teyit ediyor.
Örneğin pazarda muadilleriyle çok benzer bir dış görünüşe sahip olmakla birlikte, Duma ipliğimiz patentli özel sarım sistemiyle dünyada ilk ve tektir” dedi.