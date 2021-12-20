Durak Tekstil 50 yaşında

Endüstriyel dikiş ve nakış ipliklerinin önde gelen üreticilerinden Durak Tekstil, 2022 yılında kuruluşunun 50’nci yılını kutlamaya hazırlanıyor. Türk tekstil sektörünün gelişimine hem tanıklık eden hem de katkı sağlayan firma, sektörün yeniliklere adapte olma ve ileriye dönük hareket etme vizyonunun en canlı örneğini oluşturuyor. Durak Ailesi’nin kurduğu ve günümüzde üçüncü nesil aile fertleri tarafından yönetilen firma, yerel bir iştirakten küresel pazara ulaşan bir iplik üreticisine dönüştü. Durak Tekstil’in 1972’de başlayan yolculuğu, zorlu koşullarda gerçekleşen girişimciliğin başarı hikayesine dönüşmesiyle de örnek teşkil ediyor. Durak Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörü Yiğit Durak, geride bıraktıkları 50 yılın zorluklar ve başarılarla dolu olduğunu söyledi. Türkiye ekonomisinin en önemli ihracat kollarından tekstil endüstrisinin henüz gelişme çağında ilk çalışmalarını gerçekleştirdiklerini aktaran Yiğit Durak, “Sektörümüzü büyüten işlere imza atmayı ve endüstriye yeni bir yol açmayı hedefledik. Yatırımlarımız ve yenilikçi çalışmalarımız neticesinde sektörümüzün en büyük üreticilerinden biri olduk. Geldiğimiz noktada 75’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu başarı, kuşaklar boyu bu ülkeye ve insanına olan bağlılığın ve inancın bir sonucudur” dedi. Önümüzdeki dönemde küresel pazarlarda daha aktif yer almak adına Ar – Ge çalışmalarına ve yeni teknolojilere yatırımlarına hızla devam ettiklerini kaydeden Durak, “Kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planlarımızla Durak Tekstil için bir yol haritası oluşturduk ve hepimiz bu vizyonda birleşiyoruz; sektöre değer katan ve bizi büyüten bir yolda ilerliyoruz” diye konuştu.Durak Tekstil ile bu uzun yolculukta birlikte yürüyen tüm partnerlerine teşekkür eden Yiğit Durak, 2022 yılında 50. yıldönümü çerçevesinde önemli etkinlikler gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

