Doğru Lift’ten müteahhitlere çağrı

“Asansörde yerli markalar desteklenmeli”

Yüzde yüz yerli ve milli üretim hedefiyle 4 yıl önce Bursa’da kurulan DOĞRULİFT, üretimde kullandığı son teknoloji ve nitelikli personeliyle sektörde fark oluşturuyor. Doğru Ailesi tarafından kurulan DOĞRULİFT, inşaat ve işyeri asansörleri, yürüyen merdiven, platform ve engelli asansörlerinin yanı sıra müşterilerinin taleplerine özel imalatlar da gerçekleştiriyor. Firmanın Genel Müdürü İbrahim Doğru, asansör sektörünün son yıllarda önemli bir gelişim içerisinde olduğunu belirtti. Yerli üreticilerin kalite çıtasını gün geçtikçe yükselttiğine işaret eden Doğru, “Sektörde yerli ve milli üreticiler desteklenmeli ve markalarımız tercih edilmeli” diye konuştu. Özel ve butik tasarımlar Bir aile şirketi olarak 2017 yılında kurulan DOĞRULİFT, 24 kişilik ekibiyle, inşaat ve işyeri asansörleri, yürüyen merdiven, platform ve engelli asansörlerinin yanı sıra müşterilerine özel depolama sistemleri imal ediyor. Özel ve butik tasarımlara yönelik farklı tipte asansörler de imal eden firma, Bursa ve ilçeleri başta olmak üzere yaygın servis ağıyla müşterilerinin güvenli asansörler kullanması için çalışıyor. Pandemi döneminde asansör sektöründe işlerin durmadığını ve 7/24 hizmete devam ettiklerini söyleyen firmanın Genel Müdürü İbrahim Doğru, “Salgınla mücadeleye katkı vermek için bakımını yaptığımız asansörlerin dezenfeksiyon işlemlerini de yaparak Bursa’da bir ilke imza attık” dedi. “Örnek olmak istiyoruz” DOĞRULİFT’in kuruluşunun 5’inci yılına yaklaştıklarını ve kuruluşlarında belirledikleri hedeflerin yüzde 70’ine ulaştıklarını dile getiren Doğru, “Çalıştıkça ve başarı sağladıkça yeni hedefler çıkıyor. Bizim en önemli hedefimiz Türkiye’nin markası olabilmek. Yerelde de, Bursa’daki firmalar arasında üretim ve kalitemizle örnek olmak istiyoruz. Müşterilerimizden aldığımız güzel geri dönüşler de bizi bu süreçte motive ediyor. Yurt içindeki yoğun çalışmalarımızın yanında Somali’nin başkenti Mogadişu’da asansör montajı gerçekleştirdik. İlerleyen dönemde şartların durumuna göre yurt dışına daha çok açılmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Yüzde 100 yerlilik hedefi DOĞRULİFT’in sektörde 4 yıldır faaliyet göstermesine rağmen, kurucularının uzun yıllara dayanan tecrübeleri ve son teknolojik gelişmeleri takip etmesi neticesinde köklü firmalarla rekabet edebilir konuma geldiğini belirten Doğru, müteahhitlere yerli üretim asansör kullanma çağrısı yaptı. Son dönemde yerli markaların ciddi bir gelişim içerisinde olduğuna dikkat çeken DOĞRULİFT Genel Müdürü İbrahim Doğru, “Yerli ürünlerimiz kaliteli. Sektör her geçen gün kendini yeniliyor. Neden yabancı firmalara gebe kalalım ki? Yerli markaların daha fazla desteklenmesi gerekiyor. Firma olarak bizim montajımızın da yüzde 70’i yerli ürünlerden oluşuyor. İleriki zamanlarda bunu yüzde 100’e çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.