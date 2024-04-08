Coşkunöz Holding inovasyon ve Ar-Ge ile büyüyor

M. Kemal Coşkunöz tarafından temelleri 1950 yılında atılan Coşkunöz Holding, ağırlıklı olarak otomotiv olmak üzere, havacılık ve lojistik sektörlerinde 9 şirket ile faaliyet gösteriyor.

Ana faaliyet alanı olan otomotivde Coşkunöz Metal Form (CMF), Coşkunöz Alabuga (CAL), Coşkunöz MA, Coşkunöz Kalıp Makina (CKM) şirketleriyle Türkiye, Rusya ve Romanya’daki fabrikalarında presli sac parça üretimi yaparak araçların dış yüzey panelleri ve büyük gövde parçalarını üretiyor. Ford, Renault-Nissan Dacia, Hyundai, Volkswagen, Mercedes Benz, Türk Traktör ve Stellantis (Fiat, Peugeot, GM) gibi birçok otomobil markasının tedarikçisi konumunda olan holding, neredeyse tüm otomotiv orijinal ürün üreticileriyle doğrudan ya da dolaylı olarak çalışıyor. Havacılık sektöründe de faaliyet gösteren Coşkunöz Aerospace şirketi, global büyük havacılık şirketleri için üretim yapıyor. TUSAŞ, ROKETSAN, ASELSAN ve TÜBİTAK Sage gibi ana yüklenici firmalara anahtar teslim ürünler üretiyor.

Slovakya’da fabrika

2023, Coşkunöz Holding’in çalışma ve yatırımlarını tüm hızıyla sürdürdüğü bir yıl oldu. Holding yurt dışında da mevcut ve yeni yatırımlarıyla büyümeye devam etti. 2022’de 500 milyon Euro olarak gerçekleşen cirosunu 2023 yılında yaklaşık 600 milyon Euro’ya çıkaran holdingin kombine cirosu da 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15 arttı. Coşkunöz Holding, 2024 yılında Slovakya’da faaliyete geçecek montaj fabrikası ve lojistik merkezi ile global alanda üretimi ile ön plana çıkacak.

İnovasyona ciddi yatırım yapan Coşkunöz Holding, Ar-Ge’ye her yıl yaklaşık 4 milyon Euro civarında bütçe ayırıyor. Ar-Ge merkezlerinde batarya soğutma sistemleri ve katmanlı imalat ürün ve proses geliştirme faaliyetleri, yeni malzemeler, çevreye uyumlu teknolojiler, otomotiv sektörünün değişen beklentileri doğrultusunda şasi ürünleri ve bunların üretimine yönelik prosesler ile elektrikli araç trendinin yayılmasıyla en kritik yapılardan biri haline gelen batarya teknolojileri gibi konularda çalışmalar gerçekleştiriliyor. Coşkunöz Holding Ar-Ge merkezlerinin ulusal ve uluslararası alanda toplam 80 adet patent başvurusu bulunuyor.

Coşkunöz Holding 2022 yılından bu yana Coşkunöz Holding Kurumsal Girişim Sermayesi CVentures aracılığıyla da mobilite, medikal teknolojiler, tarım, havacılık gibi alanlarda faaliyet gösteren start-up girişimlere yatırım yapıyor. Şu ana kadar Optiyol, Kuartismed, Trabtech, Upschool, Nanomik Bioteknoloji, Niocycle ve Saha Robotik adlı 6 start-up’a yatırım yapan holding önümüzdeki yıllarda teknoloji odaklı erken aşama girişimlere yatırım yapmaya, yeni girişimlerle tanışmaya, ekosistem paydaşlarıyla iş birlikleri ile sinerji yaratmayı sürdürecek.