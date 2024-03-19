Çilek Mobilya MIFF’de ilgi odağı oldu

Özgün tasarımlarıyla dünya markası olan Çilek, Malezya’da 1-4 Mart tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Mobilya Fuarı’na (MIFF) damgasını vurdu. Uzakdoğu pazarındaki gücünü pekiştirmek amacıyla MIFF’e katılan Çilek, farklı ve tematik ürünleriyle fuarda oldukça ilgi gördü.

Çilek Mobilya Genel Müdürü Muzaffer Çilek, Çilek Mobilya standının, tematik ve farklı ürünleriyle fuar ziyaretçilerinin büyük beğenisini kazandığını belirtti. Fuarda Avustralya, Yeni Zelanda, ABD gibi pek çok ülkeden yoğun olarak ilgi gördüklerini, Singapur, Güney Kore, Tayland ve Tayvan gibi ülkelerden gelen ziyaretçilerin de Çilek standını ziyaret ettiğini, özgün tasarımları ilgiyle incelediklerini ifade etti. Çilek, “Fuarda Türk mobilya sektörünü başarıyla temsil ettik. 5 kıtada, 50’den fazla ülkede, 500'ün üzerinde satış noktasında hizmet veren Çilek Mobilya olarak fuar sonrasında Asya Pasifik ülkelerine de ziyaretlerimiz olacak. Büyük bir potansiyel barındıran bu bölgede Çilek olarak varlığımızı güçlendirmek amacındayız” dedi.