Çeliğin Olduğu Her Yerde: Mtk Teknik Kaplama

MTK Teknik Kaplama, 2016 yılında Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nde (HOSAB) kuruldu. Halen burada 3 bin metrekare alanda faaliyet gösteren firmanın Oksidasyon ve Nitrasyon olmak üzere iki farklı hattı bulunurken, üçüncü olacak Çinko hattı inşası ise devam ediyor.

Toplamda 22 adet banyosu bulunan firmanın hat doluluk oranları yüzde 80’de. Kaplama sektöründe lider konumda olan MTK Teknik Kaplama, Bursa başta olmak üzere Türkiye’nin her yerine hizmet veriyor. Otomotiv ve savunma sanayi başta olmak üzere birçok sektöre hizmet verdiklerinin altını çizen MTK Teknik Kaplama Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Çelik, “Ürünlerimiz doğrudan son tüketiciye yönelik değil, müşterilerimizin ürünlerine uyguladığımız kaplama prosesleri ile ilgilidir. Bu kaplama işlemleri, dünyaca ünlü otomotiv ve savunma sanayi devi firmaların ürünlerinde kullanılmaktadır.

Dolayısıyla, ürünlerimizin kullanıldığı büyük markalardan örnek vermek yerine, hizmet verdiğimiz sektörlerin lider firmalarına kaplama hizmeti sunduğumuzu belirtebilirim. Bu firmaların ürünlerinin kalitesine ve performansına katkıda bulunmak, firmamız için büyük bir gurur kaynağıdır” dedi.

AR-GE ÇALIŞMALARINA YATIRIM

2023 yılının oldukça başarılı bir yıl olduğunu ve Ar-Ge çalışmalarının bundan büyük payının çok önemli bir yer edindiğinin altını çizen Çelik, “Teknolojik yatırımlarımızı artırarak üretim kapasitemizi genişlettik ve bu da ciromuzun 2022 yılına kıyasla 2 kat artmasını sağladı. 2024 yılı için ise, firmamızın büyümesini sürdürmeyi hedefliyoruz. Teknolojik gelişmelere ve yenilikçi yaklaşımlarımıza olan yatırımlarımızı sürdürerek üretim kapasitemizi daha da artırmayı planlıyoruz” dedi. Özellikle yapay zekanın işletmede yaygınlaştırılması için çalışmalarına hız verdiklerini söyleyen Çelik, “Üretim süreçlerimizi daha verimli hale getirmeyi ve rekabet avantajımızı artırmayı hedefliyoruz. Bu sayede hem yerel hem de uluslararası pazarda daha güçlü bir konuma ulaşmayı umuyoruz” şeklinde konuştu. Ar-Ge faaliyetlerinin firmanın yenilikçi yaklaşımının ve sürekli gelişim hedefinin bir yansıması olduğunu belirten MTK Teknik Kaplama Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Çelik, “Ar-Ge birimimizde 5 kişilik bir ekip bulunmakta ve yıllık bütçemizin üçte birini bu çalışmalara ayırıyoruz. Bu yatırımların sonucunda, özellikle savunma sanayi için büyük önem taşıyan S40 ve SQ40 gibi etkili kaplama prosesleri geliştirdik. Ayrıca, yapay zeka ve görsel işleme gibi alanlarda kullanılan yazılım ve otomasyonlarda büyük başarılar elde ettik. Bu teknolojik gelişmeler, üretim süreçlerimizi daha etkili ve başarılı hale getiriyor. Ar-Ge projelerimizde üniversiteler, TÜBİTAK, KOSGEB ya da uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmıyoruz. Tüm başarılarımızı tamamen öz kaynaklarımızla ve özverili bireysel çalışmalarımızla elde ettik. Bu bağımsız yaklaşım, firmamızın yenilikçi ve özgün çözümler geliştirmesine olanak tanıyor” İfade etti.

ÜRETIM SÜREÇLERIMIZDE DEĞIŞIM

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’na uyum çerçevesinde, üretim süreçlerinde birçok değişim gerçekleştirdiklerini söyleyen Çelik, “Elektrik tüketimimizi azaltmak için aydınlatma gibi birçok tüketim kalemini mühendislik hesaplamalarıyla ve çalışmalarıyla düşürdük. Sevkiyat araçlarımızın kendi geliştirdiğimiz ERP sistemlerimizin yardımıyla ulaşım noktalarının doğru planlanmasıyla CO2 salınımını azalttık. Personel araçlarımızın elektrikli araçlara dönmesi için çalışmalara başladık. Atık ısımızı ısınma ve enerji üretimine çeviren Ar-Ge çalışmalarımızı tamamladık. En önemlisi, yeni patentli arıtma sistemimizle atıklarımızın içme suyuna yakın derecede arıtılarak doğayı koruma adına sistemler kurduk. Arıtılan suyu üretime tekrar kullanarak su tüketimini azalttık” dedi.