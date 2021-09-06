Canel Otomotiv Ford Otosan’ı ağırladı

Otomotiv sektöründe alüminyum yedek parça alanında öncü projeleri hayata geçiren Canel Otomotiv, Hasanğa lokasyonunda yer alan yüksek teknoloji ve otomasyon seviyesi yüksek yeni fabrikasında Ford Otosan ekibini ağırladı. Ford Otosan Satınalmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Senir, STA Saha Lideri Murat Ünsal, STA Resident ve Launch Lideri Fatih Bay ve STA Ekip Üyesi Adnan Aydın Canel Otomotiv’in yeni fabrikasını ziyaret ederek son gelişmeler hakkında bilgi sahibi oldu. Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova, Yeşilova Holding Grup İcra Kurulu Başkanı A. Yalçın Yeşilova, Canel Otomotiv Genel Müdürü Umut Özdeş ve Hasanağa fabrika sorumlularının da eşlik ettiği ziyarette devreye alınan yeni projeler hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Ford Otosan Satınalmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Senir, Canel Otomotiv’in sürekli kendini geliştirdiğini, bu kapsamda da geçtiğimiz aylarda düzenlenen Tedarikçi Zirvesi kapsamında Altın Yıldız Ödülü’ne layık görüldüğünü belirterek “710 Projemiz ile Canel Otomotiv ve Ford Otosan olarak güçlerimizi birleştirdik. Canel Otomotiv’in yenilikçi bakış açısı ve sürekli gelişim göstermesiyle birlikte Hasanağa Fabrikası’nın yanında bulunan rezerv fabrika alanın da çok yakında dolacağını düşünüyorum. Daha sonraki yıllarda bugünün ve gelecek dönemin fotoğraflarını karşılaştırarak bunu çok net göreceğiz. Donanımlı, planlı, değişime açık, hedef ve sonuç odaklı bir ekibe sahip olan Canel Otomotiv’i kutluyorum” dedi.

Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova, Ford Otosan ekibinin gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten memnuniyet duyduklarını dile getirerek “İyi bir başlangıç, yarı yarıya başarı demektir. Canel Otomotiv’i kurarken açıkçası bizler de iyi bir başlangıç yaptık ki, bugün başarılarımızla gurur duyuyoruz. Ford Otosan’ın tedarikçisi olarak övgülerle anılmak bizleri gururlandırıyor. Tüm şirketlerimizde benimsediğimiz ‘İş Birliği & Sinerji’ parolamızla öncü projeleri hayata geçireceğimize ve güçlü ekibimizle nice başarılara imza atacağımıza inanıyorum” açıklamalarında bulundu.