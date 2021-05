Can Metal’den BMW’ye ihracat

Türkiye’nin son yıllarda döküm sektöründe yaptığı yatırımlar ile üretim tonajı artmaya devam ederken Avrupa’da 2. sırada yer alan Türk döküm sanayi, dünyada 9. sırada yer alma başarısını yakaladı. Pandemiye rağmen 2020 yılında 7,2 Milyar dolar ihracat yapma başarısını yakalayan Türk döküm sanayi, 2021 yılının ilk 2 ayında 1,4 Milyar dolar ihracata ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. Türkiye’de döküm sektöründeki artışın ileriki yıllarda da devam edeceğini beklediklerini belirten Can Metal Fabrika Müdürü Ümit Semerci, katma değeri yüksek ürünler üretmenin önemine dikkat çekti. Müşterilerine alternatif çözümler ile maliyet ve kalite avantajı sağlayan firmaların, gelecekte pazar artışından daha fazla pay alacaklarını söyleyen Semerci, “Can Metal olarak müşterilerimize daha iyi ve ucuz çözümler sunabilmek adına uzun süredir çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalardan biri de parçalarımıza soğuk şekil verilebilme çalışmasıdır” dedi.

Semerci: Soğuk şekil verebiliyoruz

Yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon parçalarına soğuk şekil vermenin oldukça güç olduğunu belirten Semerci, “Bunu sağlayabilmek için çok özel ve çok pahalı hammaddeler kullanılmalı ve parçalara üretim sonrasında ısıl işlem yapılmalıdır. Can Metal uzun süren Ar-Ge çalışmalarında geliştirdiği malzeme ve proses ile parçaların soğuk şekil verilebilirliğini sağlamıştır. Bunun yanında malzemenin mekanik özelliklerinde de herhangi bir azalma gözlemlenmemiştir. Geliştirilen metot ile hem pahalı olan hammadde kullanımı ortadan kaldırılmış hem de parçalardaki ısıl işlem operasyonu iptal edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Geliştirilen teknikle gelen BMW başarısı

Soğuk şekil vermede geliştirilen proses ile iş hacmini her yıl arttıran Can Metal aldığı BMW projeleri ile 5 yıllık bir süreci de başlatmış oldu. Can Metal’in yaptığı yatırımlar ile teknoloji seviyesi en yüksek dökümhanelerden biri haline geldiğini aktaran Semerci, müşteri memnuniyetinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgularken yalın üretime uygun bir şekilde dizayn edilen üretim prosesi sayesinde maliyetlerini azaltmayı da başardıklarını belirtti. Yapılan Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları ile daha çok katma değerli iş almaya başladıklarını ilave eden Semerci, 2019 yılı başında yeni fabrika alanına taşındıklarını, 2023 yılına kadar da tam kapasiteye ulaşmayı planladıklarını ifade etti.