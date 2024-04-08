BYB ETİKET teknolojik yatırımlara devam ediyor

Bursa merkezli etiket tasarımı ve üretimi yapan BYB ETİKET, 1988 yılında kurulduğu günden bu yana sektördeki öncü konumunu kuruyor. Kurulduğu yıllarda Bursa’nın ilk rulo etiket üreticisi olan firma, günümüzde ise tüm sektörlere etiket tasarımı ve üretimi yapıyor. Müşteri ve kalite odaklı faaliyetleriyle tanınan BYB ETİKET, Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 7 bin metrekarelik yeni fabrikasında modern teknolojilerle donatılmış bir üretim sahası oluşturdu.

İyi tasarlanmış bir kurumsal kimliğin, müşterilerin gözünde prestij kazandırdığını vurgulayan BYB ETİKET Yönetim Kurulu Başkanları Evren Dağdeviren ve Lamia Eren Olduk, şirketlerinin iç ve dış dünyada daha güçlü bir varlık göstermesi için kurumsal kimliğe önem verdiklerini ifade ettiler. Lamia Eren Olduk ve Evren Dağdeviren kardeşler, kurumsal kimliğin şirketin başarısında önemli bir rol oynadığını belirterek, “BYB ETİKET olarak, sektördeki rekabeti en iyi şekilde karşılamak ve müşteri memnuniyeti artırmak için onların kurumsal kimliklerini güncelliyoruz. Bu sayede müşterilerimizin hem iç hem de dış piyasada güçlü bir varlık göstermelerini sağlıyoruz” dediler.

BYB ETİKET’TE KALITE ÖN PLANDA

Kalite yönetim sistemi kapsamında, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak amacıyla çalışmalarını sürdüren BYB ETİKET, bu doğrultuda, ISO 9001 ve ISO 22000 eğitimleri ile tüm çalışanların kalite sürecine katkıda bulunmasını ve bu standartlara uygun ürünler sunarak sektöründe bir adım öne çıkmayı hedefliyor. Evren Dağdeviren ve Lamia Eren Olduk konuyla ilgili şu açıklamaları yaptılar:

“Kalite, kullanma uygunluğu, verimliliği ve yaşam tarzını ifade eder. Bu nedenle, tüm süreçlerimizde kalite yönetim sistemini esas alarak çalışıyoruz. Müşterilerimizin beklentilerini karşılamak için hammadde piyasasını yakından takip ederek, en iyi ürünleri doğru zamanlarda tedarik edip stokta hazır bulunduruyoruz.”

Yönetim Kurulu Başkanları, üretim öncesinde, üretim esnasında ve sonrasında oluşan zararlı ya da zararsız atıkların gerekli koşullarda muhafaza edildiğini ve resmi kurumlarca bertaraf edilmesini sağladıklarını belirterek, fabrika içindeki aydınlatma ve iklimlendirme sistemlerinin de çevre dostu olduğunu ifade ettiler.

YURT DIŞINDA GÜÇLENIYOR

Yurt dışında varlığını her geçen gün güçlendiren BYB ETİKET’in Yönetim Kurulu Başkanları Evren Dağdeviren ve Lamia Eren Olduk, “Özellikle son yıllarda Türkiye’deki iş gücünün, Avrupa’daki ülkelere nazaran çok daha uygun maliyetlerde olması, Türkiye’nin elverişli konumu, otomotiv alanındaki ciddi tecrübe kazanımı, çalışkanlığı ve kalite prosesleri, ülkemizin tercih edilmesinde önemli rol oynuyor” dediler.

BYB ETİKET, sektördeki rekabette güçlü konumunu koruyabilmek için üretim yöntemlerindeki son teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor. Yönetim Kurulu Başkanları Evren Dağdeviren ve Lamia Eren Olduk, 2021 yılından itibaren yaptıkları yatırımları anımsatarak, şunları kaydettiler:

“Kaliteli baskı elde etmek için kusursuz kesim yapan bobin dilimleme makineleri, yüksek tiraj ve kaliteli baskı sunan 8 renkli flekso makineleri, hızlı setup özelliği sunan ve kısa terminlerde yüksek kalitede baskı yapan 6+1 renkli ofset makineleri, CTP makinesi, serigraf makinesi ve kamera kontrollü sarım makinelerini üretim parkurumuza kattık. Bu yatırımlarımızla müşterilerimizin taleplerini kısa sürede karşılayarak, sektörümüzdeki güvenilir konumumuzu pekiştiriyoruz. 2023 yılı içinde yapılan dijital etiket makine yatırımı ve yine etiket ile alakalı fakat ilk defa üretimini yapacağımız farklı etiket çeşitleri ile ilgili olarak yatırımlarımız bitmiş durumdadır. 2024 yılında teknoloji ve yazılımdan daha fazla faydalanmayı ve hizmet kalitemizi arttırmayı hedefliyoruz.”