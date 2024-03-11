Burtom ve BUÜ “eğitimde işbirliği” yapacak

Eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesi adına her yıl ciddi yatırımlar yapan BUÜ yönetimi, öğrencilerini mezuniyet sonrasına en iyi şekilde hazırlamak adına da adımlar atmaya devam ediyor. Özellikle meslek yüksekokullarında eğitim alan öğrencileri iş hayatına hazır bir şekilde uğurlamak isteyen Üniversite yönetimi, gençlerin deneyim kazanmaları için sektör temsilcileriyle yaptığı işbirliği sayısını her geçen gün artırıyor. Son olarak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Bursa Burtom Sağlık Grubu arasında özel bir anlaşmayı daha hayata geçirildi. Kurumlar arasında yapılan eğitimde işbirliği protokolüne göre MYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı’nda eğitimlerini sürdüren 1. ve 2. sınıf öğrencileri; mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmelerini, iş hayatına uyumlarını, gerçek hizmet ortamında yetişmelerini, okulda olmayan tesis, araç-gereci tanımalarını sağlamak amacıyla firma bünyesinde staj ve uygulama dersi alabilecek.