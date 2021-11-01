Bursa ve Afrika arasında işbirliği

Ticaret Bakanlığı ev sahipliği, Afrika Birliği iş birliğinde ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye- Afrika 3’üncü Ekonomi ve İş Forumu için Türkiye’ye gelen Tanzanyalı iş insanları, Forum’un sona ermesinin ardından çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bursa’ya geldi. Bursa ve Türkiye’de sanayi kuruluşlarının taleplerine yönelik taahhüt, tesisat, proje ve mühendislik hizmetleri sunmak amacıyla 1994 yılında kurulan Yalçın Elektrik’i ziyaret eden Tanzanyalı iş insanları, firma sahibi Ceyhun Yalçın ile de bir araya geldiler. Şirket tesisini Yalçın Elektrik’in sahibi Ceyhun Yılmaz ile birlikte gezen Tanzanyalı iş adamları, firmanın üretim ve faaliyetleri hakkında Yılmaz’dan bilgi aldılar. Tanzanyalı iş insanları ardından pano imalat, proje ve mühendislik hizmetleri sunmak amacıyla 2011’de faaliyete başlayan, Yalçın Elektrik’in grup şirketlerinden Neser Pano’nun üretim tesisinde de incelemelerde bulundular. Tanzanya İş İnsanları topluluğu ziyaretleri esnasında Yalçın Elektrik ve Neser Pano firmalarının sahibi Ceyhun Yılmaz ile yaptıkları görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik potansiyeli değerlendirerek, olası işbirlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundular.

