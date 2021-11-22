Bursa ‘Organ Nakli Merkezi Hastanesi’ne kavuşuyor

Yapımı hayırsever iş insanı Kuzuflex Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akdemir tarafından üstlenilen Organ Nakil Merkezi Hastanesi için protokol imzalandı. Proje çalışmaları tamamlanan Hastane Binası, Görükle Kampüsü içerisinde yapılacak. 5 bin 600 metrekare üzerinde kapalı alana sahip Hastane Binası’nda 60 yatak kapasitesi bulunacak. İçerisinde yoğun bakım ünitelerinin de yer alacağı Organ Nakil Merkezi Hastanesi protokolü Bursa Valiliği’nde imzalandı. Törende Bursa Valisi Yakup Canbolat, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Barbaros Oral, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali, İş İnsanı Hüseyin Akdemir ve Birlik Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Bayraktar hazır bulundu.

“Bölge için büyük ihtiyaç”

Vali Yakup Canbolat, Bursa’nın kalkınması ve gelişmesi adına kıymetli bir bağışta bulunduğu için iş insanını Hüseyin Akdemir’e teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da sadece Bursa’nın değil, bölge insanı için de son derece büyük bir önemi bulunan projenin hayata geçirilecek olmasından dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya da Organ Nakil Merkezi sayesinde daha fazla insanın hayata tutunmasına vesile olmayı hedeflediklerinin altını çizdi. Kaya ayrıca; “Yapılacak olan binada organ nakli bekleyen hastalara şifa dağıtılacak. Bu konuda deneyimli hekimler ve sağlık personeli yetişecek. Aynı zamanda araştırmalar da yapılacak” diye konuştu. Tek isteğinin yapımını üstlendiği Hastane Binası’na babası Hacı Akdemir’in isminin verilmesi olduğunu vurgulayan iş insanı Hüseyin Akdemir, Organ Nakil Merkezi’nin Bursa halkına ve Üniversiteye hayırlı olması temennisinde bulundu. BUÜ Tıp Fakültesi Organ Nakil Merkezi için ilk kazmanın 2022 yılı başında vurulması hedefleniyor. Hastanenin 2023 yılı içerisinde de hizmete açılması planlanıyor.

