Bilimp’ten işsizliğin önüne geçecek hamle

Bilimp bünyesindeki Biortak programı firmalara, genç girişimcilere ve kadın girişimcilere yazılım sektöründe kazançlı ve keyifli bir iş ortaklığı imkânı sağlıyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Teracity Yazılım Teknolojileri Genel Müdürü Osman Akın, Biortak programının Bilimp’in her gün büyüyen iş ortaklığı programı olduğunu söyledi. Akın, bu ortaklıkla firmalara, genç girişimcilere ve kadın girişimcilere yeni dünya ekonomisinin vazgeçilmezi olan yazılım sektöründe kazançlı ve keyifli bir iş ortaklığı imkânı sunduklarını ifade etti.

