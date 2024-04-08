Beyçelik, enerji verimliliği projelerini yaygınlaştıracak

Beyçelik Holding; halen otomotiv yan sanayi, enerji, iklimlendirme ve sigorta alanlarında 23 şirketi ve 6 bine yakın çalışanı ile faaliyetlerini devam ettiriyor.

40 yılı aşkın bir süredir çalıştıklarını kaydeden Beyçelik Holding CEO’su Baran Çelik, şirketlerin başarısını gösteren tek unsurun finansal büyüme olmadığını, sürdürülebilirliğe verdiği önem olduğunun altını çizdi. Yenilikçilik odağında sürekli gelişim ve iyileştirme çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Çelik, Ar-Ge ve inovasyon konusunda yaptıkları çalışmalar konusunda da şunları kaydetti:

“Ar-Ge, inovasyon ve dijitalleşmeyi tüm grup şirketlerimizde faaliyetlerimize entegre ediyoruz. Rekabet gücümüzü artırmak hedefiyle faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde sektörün ihtiyaçlarına uygun, ürün kalitesi ve çeşitliliği yüksek ürünler geliştirmek için Ar-Ge’nin öneminin bilincindeyiz. Otomotiv yan sanayi alanında 4 ve rüzgar türbini kule tasarımı alanında 1 olmak üzere Grup bünyesinde toplam 5 Ar-Ge Merkezi’miz var. İklimlendirme alanında da Ar-Ge Merkezi kurma çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz 2025 yılında bu alanda da bir Ar-Ge Merkezi ünvanına sahip olmak. Üretim ve yönetim süreçlerinde dijital dönüşümün öneminin bilincinde olarak bu alandaki gelişmeleri yakından takip ediyor ve sektörlerin uyguladığı teknolojileri gözden geçirerek uygun teknolojilerin entegrasyon işlemlerini sürdürüyoruz.”

Enerji yönetimi konusundaki hedeflerine de değinen Çelik, uzun vadede enerji verimliliği projelerinin yaygınlaştırılması için çalışmalar yürüttüklerini ifade ederken, şöyle devam etti:

“Beyçelik Gestamp’ın 3 farklı lokasyonunda üretim tesisinin çatı katına güneş enerji panellerini tamamladık. Bu tesislerimizde enerji ihtiyacımızın önemli bir bölümünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacağız. Warmhaus’un TEKNOSAB’daki yeni fabrikasında sürdürülebilir üretim modeline geçmeyi hedefliyoruz. Birkaç örnek vermem gerekirse; yeni hatlara yapılan otomasyon kontrolü ile verimliliği artırarak enerji kullanımını düşürüyor olacağız. Aynı zamanda enerji verimliğini sağlayan modülasyonlu pompa sistemleri kullanıyoruz. Genel aydınlatma için yeni fabrikamızın çatısında güneş ışığı panelleri var. Güneş ışığından daha fazla yararlanarak enerji kullanımını azaltacağız. Gesbey özelinde ise dış aydınlatmaların LED ile değiştirilmesi ve forkliflerin elektrikli model kiralanması ile LNG tasarrufu uygulamaları hayata geçirilerek enerji tasarrufu sağlandı”.

Elektrikli araçlarda iş hacmini genişleteceğiz

Beyçelik Holding’in ağırlıklı olarak imalat sanayi alanında faaliyetlerine ve yatırımlarına devam edeceğini açıklayan Baran Çelik kısa ve orta vadeli hedeflerini şöyle aktardı:

“Ana faaliyet alanı olan otomotiv yan sanayi alanında elektrikli araçlarda iş hacmini genişleteceğiz. Bu konuda yurtiçi ve yurtdışı projelerde daha aktif yer almayı hedefliyoruz. TEKNOSAB’daki yeni yatırımımızda TOGG için üretimimiz devam ederken, Romanya’daki fabrikamızda da elektrikli araçların batarya taşıyıcı ünitesi üzerine bir yatırıma başladık. BEWEN Enerji’nin Turguttepe, Yahyalı ve Adares RES projelerinde kapasite artışı yatırımlarımız devam ediyor. Bursa’nın Karacabey ilçesinde yer alacak 4’üncü projenin süreçleri ise devam ediyor. Yenilenebilir enerjide portföyümüzü genişletiyoruz. Yahyalı’da bulunan RES projemize ek kaynak olarak Güneş Enerjisi Santrali kuruyoruz. 2024 yılının ilk çeyreğinde devreye almayı planlıyoruz. Rüzgar türbini kule üretimi alanında faaliyet gösteren Gesbey şirketimizin ikinci fabrikasını Eylül ayında Bandırma Organize Sanayi Bölgesinde açtık. Bu yeni yatırımımızla birlikte yıllık kule üretim kapasitemiz 430 kule oldu. İklimlendirme sektöründe yüzde yüz yerli sermaye ile üretim yapan ve Bursa’dan 40’tan fazla ülkeye panel radyatör, kombi, şofben ve kazan ihracatı gerçekleştiren Warmhaus Kasım 2023 itibari ile TEKNOSAB’daki yeni üretim tesisinde faaliyetlerine başladı.”