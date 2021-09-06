Bemis yeni yatırımlarla büyüyor

Pandemiye rağmen iç ve dış piyasada pazar payını artırma başarısı sergileyen Bemis Teknik Elektrik, yeni yatırımlarıyla başarı ivmesini yükselterek sürdürmeyi hedefliyor. Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesisinin üretim kapasitesini artırmaya yönelik makine yatırımı gerçekleştiren firma, yüksek tonajlı servo motorlu enjeksiyon makineleri satın aldı.

Müşteri memnuniyeti ön planda

Üretiminin odağına insanı koyarak sağlık ve hijyen koşullarına azami özenle üretim yapan Bemis Teknik Elektrik, kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırımlarına yenisini ekledi. Firmanın makine yatırımıyla ilgili bilgi veren Bemis Yönetim Kurulu Başkanı Şinasi Güneş, “Yeni makinelerimiz üretimdeki verimimizi artırarak stoklu çalışmamıza ve termin sürelerinin uzamamasına imkan sağlayacak. Stoklu çalışmak maliyetli olsa da müşteri memnuniyeti bizim için daha ön planda” dedi.

Hem verimli hem çevreci

Yeni ve teknolojik yatırımlar yaparken çevreyi de ön planda tutmanın önemli olduğunu kaydeden Güneş, “Satın aldığımız Servo Plastik Enjeksiyon Makineleri hem motorunun çabuk tepki verebilme özelliği ile yüksek verimlilik hem de standart makinelere oranla yüzde 50 ile 85 arasında enerji tasarrufu sağlıyor” diye konuştu.

Ar – Ge ve tasarım çalışmaları, kalıp yapımı ve imalat proseslerini kendi bünyesindeki uzman kadrosuyla gerçekleştiren Bemis Teknik Elektrik’in Yönetim Kurulu Başkanı Güneş, sektöründe dünyanın önde gelen firmalarından olma hedefiyle yeni yatırımlarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

