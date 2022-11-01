Atış’tan gayrimenkul sektörü için vizyoner atılım

Bursa Emlak Müşavirleri Odası’nın etkinliklerine koyduğu katkıyla şehir dinamiklerine destek veren Atış Şirketler Grubu, bu anlaşma ile birlikte emlak müşavirlerinin katılacağı akademik çalışmalar ile birlikte Bursa’daki konut satışı ve gayrimenkul temelli yatırım çeşitlerini kamuoyuna daha doğru aktarmayı ve yatırımcıları teşvik etmeyi amaçlıyor. Anlaşma çerçevesinde devam edecek projenin aynı zamanda Atış Akademi’nin de başlangıcı olacağı müjdesi verildi. Atış Şirketler Grubu, Atış Akademi ile birlikte gayrimenkul sektörüne tam donanımlı emlak müşavirleri kazandırmayı hedefliyor.

Başta Bursa olmak üzere birçok şehirdeki girişimleriyle, inşaat ve perakende sektörlerinin lider markalarından biri olan Atış Şirketler Grubu CEO’su Ahmet Atış, Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası ile gerçekleştirilen bu anlaşmanın temellerinin bir yıl öncesinde atıldığını söyledi.

Anlaşma çerçevesinde hayata geçecek projeden iki binden fazla emlak müşavirinin faydalanacağını belirten Atış, “Projemiz, yalnızca Atış Şirketler Grubu bünyesindeki gayrimenkuller için değil, Bursa’ya değer katacak tüm yatırım altyapılarını doğru pazarlama stratejisine kavuşturacak bir çalışma olacak” şeklinde konuştu

Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası Başkanı Erdal Çelebi ise imza töreninde yaptığı konuşmada bu işbirliği çerçevesinde sektörün son derece önemli yol kat edeceğine inandığını ifade etti. Çelebi, Atış Şirketler Grubu’nun gayrimenkul sektörünün bütünsel gelişimine yönelik yüksek farkındalık ile aksiyon aldığını belirterek, bu işbirliğinin gelişimi için ellerinden gelen katkıyı koymaya hazır olduklarının altını çizdi.